Katar, s hrubým domácím produktem 130 tisíc dolarů na hlavu, hledá po celém světě příležitosti, kam investovat a co si naopak nakoupit. Ale když už nakupuje, chce, jak slyšel při své návštěvě Kataru i ministr zahraničí Tomáš Petříček, jen to nejlepší. Nebo nejlépe, aby se tyto věci vyvíjely či částečně vyráběly přímo v Kataru.

Přesvědčila se o tom i početná česká podnikatelská delegace, která doprovázela ministra zahraničí při návštěvě Kataru. Tradiční české vývozní artikly, jako sklo nebo auta, mají i v Kataru šanci, byť třeba o škodovce, kterých tu zatím jezdí jen pár, si tu mysleli, že se vyrábí v Maďarsku. Uspět mohou i bitevníky L-39, kterým udělalo skvělou reklamu úspěšné nasazení L-159 ALCA ve válce proti Islámskému státu tady v Zálivu.

V Kataru, kde jsou velmi častým zdravotním problémem klimatizací způsobené potíže, mají také zájem o lázně, třeba ty v Teplicích.

„Musíme tady ale nabídnout i něco víc než jen to, že sem chceme něco vyvézt. Katarská strana by raději přivítala výrobní a výzkumné investice českých firem přímo tady v Kataru,“ uvedl tento týden po jednání s nejvyššími katarskými představiteli ministr Petříček. „Prodávat tu chce celý svět a konkurence je obrovská. Katar by přivítal i jinou spolupráci, a tady bychom jim mohli nabídnout naše odborníky na potravinovou nebo na kybernetickou bezpečnost,“ dodal Petříček.

Ambasáda je nutnost

Čeští byznysmeni v ministrově doprovodu se velmi přimlouvali za to, aby v Kataru vznikla konečně česká ambasáda, která je přitom ve vládních plánech již několik let. „V tomto prostředí je přítomnost ambasády pro podporu českých ekonomických aktivit nezbytností,“ říká Bořivoj Minář, viceprezident hospodářské komory.

Katarská strana ministru Petříčkovi dokonce nabídla, že nová česká ambasáda může v Dauhá sídlit několik prvních let zcela zdarma. Ministr chce vznik nové české ambasády projednat co nejdříve s premiérem i prezidentem.