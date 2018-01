Katarské stíhačky se přiblížily našim civilním letům, stěžují si Emiráty

Spojené arabské emiráty si hodlají stěžovat Mezinárodní organizaci pro civilní letectví kvůli tomu, že se katarské stíhačky údajně přiblížily na zhruba tři kilometry k emirátským civilním letům. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na šéfa civilního letectví Spojených arabských emirátů.

Katarské stíhací letouny, ilustrační fotoFoto: Profimedia

Podle prohlášení Spojených arabských emirátů katarské stíhačky "zaměřily" dva civilní lety směřující do Bahrajnu. Katar toto podezření okamžitě odmítl.

"Podáme stížnost Mezinárodní organizaci pro civilní letectví týkající se dvou vážných událostí a poskytneme i důkazy, které jsme k tomu shromáždili. radu této organizace jsme požádali, aby zasáhla a zabránila Kataru tuto věc opakovat," prohlásil Saif al-Suwaidi, šéf generálního úřadu pro civilní letectví Spojených arabských emirátů.

Podle něj se nyní vláda Emirátů zaměřuje na přesměrování letů do Bahrajnu tak, aby se vyhýbaly katarskému vzdušnému prostoru a nedošlo k vyhrocení sporu mezi Katarem a jeho sousedy v Perském zálivu. "Studujeme možnosti změny trasy tak, aby byla od Kataru co nejvzdálenější. Ale nějaký čas to potrvá, protože se na tom musíme domluvit s Bahrajnem," uvedl al-Suwaidi.

Jména leteckých společností, jejichž letadla údajně ohrozily katarské stíhačky, Suwaidi odmítl uvést. Uvedl ale, že přiblížení bojových letounů zpozdilo přílet obou letadel na mezinárodní letiště v Bahrajnu.

Naproti tomu civilní letecký úřad v Bahrajnu obě letadla identifikoval, jedno jako let EK837, druhé coby Etihad EY23B z Emirates. Bahrajn také oznámil, že se hodlá připojit ke stížnosti podané Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (jde o mezivládní organizaci přidruženou k OSN, která pomáhá koordinovat mezinárodní civilní leteckou dopravu).

Katarské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, podle nějž je obvinění nepodložené a má jen odvést pozornost od nedávné obdobné stížnosti Kataru. V ní obviňuje Spojené arabské emiráty, že jejich stíhačky narušily v prosinci a v lednu opakovaně katarský vzdušný prostor, naposledy k tomu prý došlo minulou neděli.

Bahrajn ani Spojené arabské emiráty neudržují s Katarem, který leží mezi nimi, diplomatické vztahy a nesmí používat jeho vzdušný prostor.

Loni v červnu přerušily s Katarem diplomatické styky i většinu obchodních vztahů čtyři arabské země (Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt) a obvinily ho z podpory islámských extrémistů a ze spojení s Irákem, který Saúdská Arábie považuje za svého soupeře v zálivu.

Katar obvinění popírá s tím, že zmíněné čtyři země chtěly vyvolat pád katarské vlády.