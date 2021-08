Bylo půl páté ráno a cestující v polském vlaku z Toruně do Lodže ještě spali. Okamžik na to přišlo více než 60 z nich o život, když se jejich vlak srazil poblíž Otloczyna s protijedoucím nákladním vlakem. Šlo o nejhorší poválečné železniční neštěstí v Polsku. Došlo k němu před 41 lety, 19. srpna 1980.

Lesní mše z roku 1984, při níž si lidé připomněli na místě nehody tři roky starou katastrofu i její oběti | Foto: Wikimedia Commons, Jacek Krzyżyński Otłoczyn, CC BY-SA 3.0

Katastrofa u Otloczyna připomíná v mnohém o 21 let starší železniční nehodu, k níž došlo u obce Stéblová v tehdejším Československu. V obou případech spustila neštěstí fatální chyba obsluhy jednoho z vlaků, která vyjela bez povolení na obsazenou trať, po níž se v protisměru pohyboval jiný. V obou případech přehlédl strojvůdce návěstidlo, které mu přikazovalo zastavit. V obou se také - neúspěšně - pokoušel srážce do poslední chvíle zabránit výpravčí, v jehož stanici k osudnému pochybení došlo. A konečně oba případy spojuje to, že se vlastně nikdy nepřišlo na to, proč se taková chyba stala - protože ti, kteří ji udělali, na místě neštěstí zahynuli.