Severovýchodní Libyi sužují katastrofální záplavy, které si podle nejnovějších informací vyžádaly více než pět tisíc mrtvých. Dalších deset tisíc lidí je nezvěstných. Přírodní živel protrhl přehrady, smetl nespočet domů a proměnil ulice v blátivé peklo s hnijícími těly. Místní popisují strašlivé podmínky, které ve městech vládnou.

Ničivé záplavy v Libyi, září 2023 | Foto: ČTK

Své blízké musí ze sutin dostávat lopatami anebo vlastníma rukama. Sami se přitom bojí, že pod nimi zůstanou uvěznění. Nynější situace v Libyi připomíná scénáře nejednoho apokalyptického filmu.

Záplavy nejvíce poničily téměř stotisícové město Derna. Podle ministra zdravotnictví východní správy Libye Almasara Othmana Abduljalila je v něm situace katastrofální. Podle odhadů bylo zničeno 25 procent města a pohřešuje se v něm až šest tisíc lidí.

Svědectví po zemětřesení v Maroku: Zasypaly nás trosky, vzduch byl plný prachu

Apokalyptickou situaci způsobila silná bouře a záplavy, které vedly ke zhroucení dvou stárnoucích přehrad, jež uvolnily divokou řeku. Ve městě podle úřadů zmizely pod vodou celé čtvrti, voda kromě přehrad zničila i čtyři hlavní mosty a nespočet bytových domů. Silné bahnité proudy odplavily auta i celé domy. Ulice jsou podle svědků pokryté blátem a sutinami.

Navíc na místě podle mluvčího tamní záchranné služby Usáma Alyho přestaly úplně fungovat nemocnice a plní se márnice. Na některých místech musejí dokonce přeživší sbírat hnijící těla přímo z chodníků.

Satelitní snímky ukazují, jak mohutné záplavy jsou:

V zasaženém městě kvůli záplavám umřely celé rodiny. „Sestra mé ženy Areej a její manžel zemřeli. Celá jeho rodina je také mrtvá. Odešlo celkem osm lidí. Je to katastrofa. Modlíme se za lepší věci,“ citoval portál CNN obyvatele dalšího města Tobruk Emada Milada.

Chtějí pomoct, ale bojí se

Libyjský reportér BBC Johr Ali vypověděl, že jeden přeživší byl svědkem šokující situace. Kvůli záplavám musela jedna žena zůstat viset na pouličním osvětlení. Nikdo jí nepomohl, a ona na místě zemřela. Ali rovněž popsal, že se desítky lidí snaží najít přeživší, mnozí se ale bojí, že sami budou zavaleni sutinami. „Lidé slyší v podzemí pláč miminek, nevědí, jak se k nim dostat. K vytahování těl používají lopaty a holé ruce,“ uvedl.

Libye hlásí tisícovky pohřešovaných:

Zdroj: Youtube

Přeživší popsali, že když se protrhla přehrada, připomínalo to zvuk výbuchu. Voda rychle stoupala do horních pater budov, některé místnosti byly zaplaveny až po strop. „Nejdřív jsme si mysleli, že je to silný déšť, o půlnoci jsme slyšeli obrovskou explozi,“ vylíčil pro portál TRTWorld Raja Sassi. Jiní uvedli, že před vodou utekli na střechy budovy a často se dostali do bezpečí těsně předtím, než se jejich domov zřítil.

Rozsah katastrofy všechny přítomné šokoval. Telefonní linky ve městě jsou mimo provoz, což ztěžuje komunikaci s potřebnými. Nikdo podle médií navíc nestudoval povětrnostní podmínky, hladinu mořské vody ani srážky, a tak nedošlo k evakuaci rodin. „Libye nebyla na takovou katastrofu připravena,“ uvedl Usáma Aly.

Komplikace kvůli politice

Pomoc přitom komplikuje mimo jiné politická situace v zemi. Administrativa je brzděna desetiletým bojem o moc mezi dvěma soupeřícími vládami, z nichž je každá podporována vlastními milicemi. Jedna mezinárodně uznávaná, operující z Tripolisu a druhá povstalecká sídlící v Benghází.

Problém je v tom, že nedokážou efektivně koordinovat záchranné operace či komunikovat o rizicích a strategiích hodnocení rizik. Podle lektora na The Open University Leslieho Mabona se neshodnou ani na údržbě kritické infrastruktury, jako jsou přehrady.

Zdroj: Youtube

Premiér libyjské vlády národní jednoty v Tripolisu do postižené oblasti poslal letadlo se čtrnácti tunami pomoci. Humanitární pomoc nabídla Libyi i řada dalších zemí, mezi kterými je i Tunisko, Alžírsko, Egypt či Francie. K pomoci se zavázala i OSN a Červený kříž, kvůli politické rozepři se ale k potřebným dostalo jen minimum zásob.

„Je tu spousta lidí bez přístřeší, bez jídla, bez čisté vody. Lidé se snaží pomáhat si sami. Nyní potřebujeme hlavně mezinárodní podporu velkého rozsahu, která by měla přijít okamžitě, a pomoci lidem,“ sdělil Johr Ali.

Přes Libyi se prohnala bouře Daniel, jež je podle odborníků jednou z těch nejsmrtelnějších v severní Africe. Kromě Derna zničila také další pobřežní města jako Bajdá, Mardž nebo Susa. Měla na svědomí i záplavy v Řecku, Turecku a Bulharsku. Ty si celkem vyžádaly 26 lidských životů. Mnozí současnou situaci v Libyi připodobňují ke katastrofě v Maroku, kde zemětřesení zabilo tisíce lidí. I zde lidé popsali zoufalé hledání blízkých pod sutinami a čekání na pomoc.