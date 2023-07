Byla krásná, inteligentní, schopná vladařka, u lidu oblíbená. Nedokázala ale přivést na svět dědice trůnu a to ji stálo manželství i politický vliv. Kateřina Aragonská byla první ženou anglického krále Jindřicha VIII. Její příběh představuje nový seriál Deníku.

Kateřina Aragonská byla první manželkou Jindřicha VIII. Zdědil jí po starším bratrovi. Přesto bylo jejich manželství velmi harmonické, vydrželi spolu 24 let. Až Jindřichova touha po synovi a mladá milenka jej přiměly se s Kateřinou rozvést | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Nebýt ženou, patřila by k nejvýznamnějším hrdinům historie, prohlásil o Kateřině Aragonské jeden z jejích politických nepřátel Thomas Cromwell. Kateřina Aragonská se do dějin zapsala především jako první ze šesti manželek krále Jindřicha VIII. Tato u poddaných velmi oblíbená žena byla ovšem také schopnou vojevůdkyní. Její život mohl být ideální - s manželem si léta dobře rozuměli, u dvora měla vynikající postavení, navíc oplývala diplomatickými schopnostmi.

Jak vypadaly manželky Jindřicha VIII.:

Zdroj: Youtube

Měla ale jeden „nedostatek“. Několikrát potratila a ze všech jejích těhotenství přišlo na svět jediné životaschopné dítě - dcera. Když se pak Kateřina Aragonská dostala do věku, kdy bylo jasné, že mužského následníka trůnu se od ní její muž nedočká, strhla se lavina událostí. Na jejím konci přišla tato žena o své manželství, politickou moc i postavení.

Jindřich VIII. pak vystřídal ještě pět dalších manželek a vzhledem k tomu, že část z nich poslal na popraviště, lze s odstupem vnímat Kateřinino „pouhé“ vykázání do ústraní jako v podstatě milosrdný osud. Rozvod Kateřiny Aragonské a Jindřicha VIII. se odehrál před 490 lety. Příběh Kateřiny Aragonské zahajuje nový seriál Deníku o osudech manželek Jindřicha VIII.

3letá snoubenka, 15letá nevěsta, 16letá vdova

Kateřina Aragonská byla od narození předurčená stát se jednou z nejvlivnějších žen v Evropě. Narodila se v prosinci 1485 jako dcera španělských panovníků Ferdinanda II. Aragonského a Isabely I. Kastilské. „Jako tříletou ji otec zasnoubil s anglickým následníkem trůnu,“ uvádí web History Press. Tím ovšem tehdy nebyl Jindřich VIII., nýbrž jeho starší bratr Artur Tudor (Jindřich VIII. původně nikdy Anglii vládnout neměl, byl až druhorozeným synem).

Příští manželka krále Jindřicha VIII. Kateřina Aragonská ve věku 11 let.Zdroj: Wikimedia Commons, Juan de Flandes - The Yorck Project, volné dílo

Na rodném dvoře dostala příští anglická královna potřebnou průpravu. Byla chytrým dítětem a učila se i pozorováním svého okolí. „Byla sečtělá a přihlížela tomu, jak její rodiče řeší diplomatické a vojenské záležitosti,“ přibližuje web King's College. Tyto zkušenosti později dovedla dobře využít.

K oltáři kráčela v Londýně jako 15letá a sňatkem s následníkem se stala princeznou z Walesu. Manželství trvalo pár měsíců, když přišla katastrofa. Pár onemocněl horečnatým onemocněním a Artur Tudor na něj zemřel.

Seriál Manželky Jindřicha VIII.



Deník přináší nový seriál o osudech manželek anglického krále Jindřicha VIII.



Panovník byl ženatý celkem šestkrát.



Kvůli touze po rozvodu s první ženou Kateřinou Aragonskou, a sňatku s milenkou Annou Boleynovou se Jindřich VIII. "rozkmotřil" s katolickou církví a vznikla protestantská anglikánská církev. Manželky, které mu nevyhovovaly, nechal popravit.



Manželkami kontroverzního a promiskuitního krále byly:

1. Kateřina Aragonská

2. Anna Boleynová

3. Jana Seymourová

4. Anna Klevská

5. Kateřina Howardová

6. Kateřina Parrová

V šestnácti letech se tak stala Kateřina Aragonská vdovou. V Londýně přesto zůstala. Tchán jí totiž slíbil, že až doroste jeho mladší syn, nový následník trůnu Jindřich (od Kateřiny byl mladší o šest let), provdá se princezna za něj. V mezičase byla Kateřina oficiálně velvyslankyní své rodné země. „Byla první velvyslankyní ženského pohlaví v evropské historii,“ konstatuje web History Press.

Láskyplné manželství

V Londýně se měla Kateřina Aragonská dobře. Jak uvádí Smithsonian Magazine, byla charismatická, inteligentní a krásná. Dvořané i poddaní si ji velmi oblíbili, díky čemuž měla skvělé postavení.

Jenže situace se pro ni postupem času stále více komplikovala. „Její otec stále nevyplatil anglickému králi Kateřinino věno,“ připomíná encyklopedie Britannica. Kateřinin tchán Jindřich VII. na to reagoval tak, že přestal platit její služebnictvo a navíc se začal ohlížet po jiné nevěstě pro Jindřicha VIII.

Mýtus Krvavé Mary. Marie Tudorovna nebyla jen vraždící zrůdou, měla i jinou tvář

Situaci nakonec vyřešila tchánova smrt. Králem se stal sedmnáctiletý Jindřich VIII. a ten měl v úmyslu se oženit se švagrovou. Ke Kateřině totiž od počátku jejího pobytu na anglickém dvoře vzhlížel. Vzali se v červnu 1509, ke spokojenosti obou, neboť i nevěsta chovala k novému anglickému králi náklonnost. „Jindřich VIII. ji miloval a navíc si uvědomoval, že její španělská královská rodina představuje skvělého spojence,“ zmiňuje web Historic Royal Palaces.

Trailer k hranému snímku o Kateřině Aragonské - dramatu Španělská princezna:

Zdroj: Youtube

Vybral si dobře. „Kateřina byla ideální královnou. Podporovala svého muže a měla ho ráda. Dobře vedla královskou domácnost, a často dohlížela na panovnické záležitosti. Vždy si také našla čas, aby poskytla nejchudším poddaným peníze, šaty, jídlo a palivo na zimu,“ uvádí web King's College.

I jejich vztah byl vynikající. „Společně chodili na lovy a on jí zcela věřil. Po mnoho let byli šťastným a oddaným párem a mocným politickým týmem,“ konstatuje web Historic Royal Palaces.

Navíc si Kateřina a Jindřich údajně rozuměli také v posteli, a jejich vztah neohrozilo ani to, když si Jindřich postupně k manželce pořídil různé milenky.

Těhotná královna v čele vojska

Jako manželka panovníka měla Kateřina Aragonská velkou moc a vliv. Konečně se naplno mohlo projevit, že je také nesmírně schopnou političkou. Například v době, kdy Jindřich VIII. vytáhl do Francie, vládla za něj po tuto dobu jako regentka. „Byla ve svém živlu. Měla moc povolávat vojáky, podepisovat rozkazy a získávat peníze ze státní pokladny,“ řekla pro Smithsonian Magazine autorka knihy Sister Queens: The Noble, Tragic Lives of Katherine of Aragon and Juana, Queen of Castile Julia Foxová.

Anglický král Jindřich VIII. a jeho první manželka Kateřina Aragonská, původem španělská princeznaZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Bravurně ustála situaci, kdy se vzbouřili Skotové. „Skotský král Jakub IV. vyhlásil Anglii válku, a Kateřina nařídila postavení armády. Aby se přiblížila vojákům, vyjela na sever v plné zbroji, i přesto, že byla v té době ve vysokém stádiu těhotenství. Po anglickém vítězství u Floddenu poslala Jindřichovi kus zkrvaveného kabátu skotského krále, který v bitvě zemřel,“ píše web History Press.

Boží trest

Ke štěstí Kateřině Aragonské (a jejímu muži) chybělo jediné. Dítě - a ne ledajaké. Jindřich totiž potřeboval potomka, kterému by přenechal trůn, a podle tehdejších zákonů to musel být chlapec. Kateřina Aragonská ale roli matky následníka jako jedinou splnit nedokázala.

Těhotná byla mnohokrát. „Historici se neshodují na přesném počtu těhotenství, teorie mluví o šesti i desíti,“ píše web Tudor Society.

Příběh Anny Boleynové: Sňatek platí, řekl arcibiskup. Byl to krok k její záhubě

Většina těhotenství ovšem skončila potratem či narozením mrtvého dítěte. „Porodila sice i dva syny, ovšem ani jeden z nich se nedožil víc než pár měsíců,“ píše web History Press. Potraty a smrt nedonošených dětí nesla velmi těžce. Z Kateřininých dětí přežilo jediné - dcera Marie Tudorovna. Ta se narodila sedm let po sňatku svých rodičů, 18. února 1516.

Jak léta ubíhala a královna začala přicházet do věku, kdy už otěhotnět nemohla, začal za ni Jindřich VIII. hledat náhradu. Věřil, že to, že mu Kateřina nemůže porodit syna, je Boží trest za sňatek s vdovou po mrtvém bratrovi.

Manželství neplatí, prohlásil král

Tu našel v osobě své milenky Anny Boleynové. Jindřich VIII. se rozhodl, že se s Annou ožení a trval na rozvodu s Kateřinou. Královna, která svou sokyni nazývala děvkou, to nemínila nechat jen tak. „Jindřich jí původně nabídl, že se v tichosti může odklidit do kláštera, Kateřina se ale rozhodla bojovat,“ uvádí web King's College.

Přestože měla na svojí straně katolickou církev, přízeň lidu i mocného španělského krále Karla V., nestačilo to. Jindřich VIII. tvrdil, že jeho manželství je neplatné, protože Kateřina Aragonská v době sňatku s ním už nebyla panna (jak vysvětluje web History Press, Jindřich a Kateřina se mohli vzít až poté, co princezna prohlásila, že její první manželství nebylo naplněno - jinak by sňatek švagra a švagrové kanonické právo nepovolilo). „Když se neplatnost Jindřich snažil dokázat, Kateřina čelila dlouhému křížovému výslechu u dvora. Královna musela mluvit o ponižujících detailech svých sexuálních aktivit s Arturem Tudorem,“ uvádí web Historic Royal Palaces.

Proces s Kateřinou Aragonskou - král Jindřich VIII. tvrdil, že je jejich manželství neplatné, a Kateřina Aragonská musela podstoupit ponižující výslech, na němž se řešily i intimnostiZdroj: Wikimedia Commons, Henry Nelson O'Neil, volné dílo

Anna Boleynová s Jindřichem VIII. otěhotněla a zaslepen představou, že se konečně dočká syna, byl král ochoten jít do krajnosti. Prohlásil se za hlavu anglikánské církve a nechal "své" duchovenstvo a poslance manželství s Kateřinou anulovat a uznat sňatek s Annou Boleynovou. Později to přeci jen uznal i papež.

Poražená Kateřina Aragonská byla nucena odejít do ústraní na zámek Kimbolton. Jindřich VIII. se navíc velmi tvrdě zachoval k jejich dceři Marii - tu prohlásil za nemanželskou a oddělil od matky.

Zbytek svého života strávila Kateřina Aragonská bojem za práva dcery. Veškerý její vliv byl ale pryč a žila v zapomnění. „Přesto Jindřicha až do konce svého života milovala. V posledním dopise mu napsala: Mé oči po vás nadevše touží. A psaní podepsala Kateřina, královna,“ uvádí web Historic Royal Palaces.

V mládí velký fešák. Před smrtí ale Jindřicha VIII. trápila paranoia i obezita

Zemřela jako padesátiletá. Původně se spekulovalo, že ji Jindřich VIII. nechal otrávit, podle novějších výzkumů ale zřejmě měla rakovinu. Jindřich VIII. pohřeb své první ženy zaplatil, sám na něj ale nedorazil. Přesto na svou první ženu vzpomínal v dobrém. „Dosud je vnímána jako jediná žena, kterou skutečně miloval,“ upozorňuje web History.

Mimochodem, Kateřině Aragonské se dostalo alespoň jednoho posmrtného zadostiučinění. Její otcem odvržená dcera Marie se jako Marie Tudorovna po smrti svého nevlastního bratra zmocnila anglického trůnu a stala se první ženou, která sama vládla Anglii.