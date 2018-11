Kauza jehel v australských jahodách pokračuje. Policie obvinila podezřelou ženu

„Bylo to velké a bezprecedentní policejní vyšetřování, které provázela řada překážek,“ uvedl v prohlášení vrchní detektiv Jon Wacker. „Queenslandská policie vynaložila značné množství prostředků aby zajistila, že bude viník vydán spravedlnosti.“

Padesátiletá žena, jejíž jméno policie nezveřejnila, byla v neděli podle deníku Straits Times obviněna ze sedmi případů kontaminace potravin nebezpečnými předměty a během pondělí stane před soudem v západoaustralském Brisbane. Ženě, jejíž motiv je dosud neznámý, hrozí až desetileté vězení.

Od chvíle, kdy byl první člověk po konzumaci jahod odvezen s prudkými bolestmi břicha do nemocnice, bylo po celém území Austrálie nahlášeno více než 100 podezřelých kusů ovoce. K jednomu incidentu došlo i na sousedním Novém Zélandu. Ve většině případů se jednalo o jahody, jedly však byly nalezeny i v jablku či banánech.

