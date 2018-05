Kauza švédského koncertu. Orchestr byl jako vlak plný "teploušů", píše anonym

Představení symfonického orchestru ve švédském Helsinborgu, v němž vystoupili i skladatelé a zpěváci, kteří se hlásí k homosexualitě, zřejmě vyvolalo pohoršení v jednom z diváků. Do hlavní kanceláře instituce totiž došla stížnost, ve které autor prohlašuje, že se mu z přítomných udělalo zle.

Hudební společnost na nevybíravý vzkaz reagovala vyjádřením, že se snažila své poselství, tedy boj za větší toleranci, přeměnit v muziku.

Anonymní dopis nejprve pochválil výběr vína, který byl během představení k dispozici, poté však prohlásil, že z toho, co se dělo na jevišti, se mu chtělo zvracet. „Orchestr byl jako vlak plný 'teploušů',“ stojí v listu, který umělce označil urážlivým „fag train“. Pisatel také dodal, že by bylo ideální, kdyby skupina úplně zrušila své členství, které ji opravňuje k využívání haly.



Urážlivý vzkaz navíc není prvním. Již dříve se však skladatel Fredrik Österling nechal slyšet, že anonymní povaha dopisů znemožňuje obětem jakkoli odpovědět. I proto zpěvák Rickard Söderberg prohlásil, že nejlepší možný způsob je zareagovat prostřednictvím hudby.Po incidentu se Österling vyjádřil také pro zpravodaj Queerty, jenž se specializuje na novinky z života homosexuálů. „Nenávistný dopis, který jsem obdržel, zapáchá strachem z lásky mezi dvěma lidmi. Když proto Rickard navrhl, že bychom měli naše poselství přeměnit v hudbu, vůbec jsem neváhal. Děláme přesně to, co by umělecká instituce měla dělat. Odrážíme současnou dobu v umění,“ komentoval nedávný koncert.

K urážlivému vyjádření pravděpodobně přispěl i název kantáty, která rovněž nese název Fag Train (v originále Bögtåget). Premiéru měla 26. května a odráží téma, v němž muž postupně směřuje od problematiky lásky ženy k jejímu manželovi po vyjádření životní lásky ve vztahu jako celku.