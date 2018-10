Zmizení novináře: Turci prohledali rezidenci konzula. USA chtějí nahrávky

Tým tureckých vyšetřovatelů po devíti hodinách ukončil prohlídku rezidence saúdskoarabského konzula v souvislosti s pohřešovaným opozičním saúdskoarabským novinářem Džamálem Chášakdžím, který je nezvěstný od 2. října. Spojené státy mezitím požádaly Turecko o zvukové záznamy a videonahrávky k případu, pokud skutečně existují.

Turečtí vyšetřovatelé již se souhlasem Rijádu prohledali saúdskoarabský konzulát a ve středu vstoupili i do rezidence konzula. Na konzulát se později vrátili, přičemž jeho prohlídku oficiálně ukončili ve čtvrtek nad ránem. Agentura Reuters s odvoláním na očité svědky napsala, že vyšetřovatelé sebou měli reflektory k osvícení zahrady velvyslanectví a mimo jiné prohledali i všechna konzulární vozidla.

Kauze se věnují také Spojené státy, které požádaly Turecko o zvukové záznamy i videonahrávky k případu a zároveň vyslali do Saúdské Arábie ministra zahraničí Mikea Pompea. „Požádali jsme je, aby nám předali zvukové záznamy a videonahrávky, které mají k dispozici. Pokud skutečně existují,“ uvedl americký prezident Donald Trump s tím, že věří saúdskoarabskému králi Salmánovi, který odpovědnost za zmizení novináře popírá.

Šéf Bílého domu zároveň poukázal na strategický význam Saúdské Arábie coby klíčového partnera a varoval před vynášením unáhlených závěrů. „Rozhodně je nebudeme krýt. Ale jak již bylo řečeno dříve, Saúdská Arábie je naším klíčovým partnerem na Středním Východě. Společně bojujeme proti Íránu,“ prohlásil Trump.

Saúdskoarabský novinář Džamál Chášakdží byl známou tváří politických talk-show na arabských satelitních televizích. Zároveň působil jako editor významného deníku a v minulosti byl poradcem prince Turki af-Faisala, bývalého šéfa zpravodajské služby a velvyslance ve Spojených státech a Velké Británii.

Kritik korunního prince

Ve svých komentářích v minulosti opakovaně kritizoval korunního prince Muhammada bin Salmána, který podle Chášakdžího propaguje reformy, ale nepřipouští o nich jakoukoli debatu. Kritizoval také podíl saúdskoarabské armády na bojích v Jemenu nebo politiku vlády vůči Kataru.

Žurnalista byl naposledy spatřen v úterý 2. října, kdy vcházel do budovy saúdskoarabského konzulátu v Ankaře. Od té doby se po něm slehla zem. Policie se domnívá, že byl v budově úřadu zavražděn.

Americký deník Washington Post ve středu publikoval poslední Chášakdžího článek, který nese název Svoboda projevu je to, co arabský svět potřebuje ze všeho nejvíc. „Text jsem obdržela den poté, co Džamál zmizel od jeho překladatele a asistenta. Až dosud jsme ho ale nevydali, protože jsme doufali, že se k nám Džamál vrátí a společně projdeme některé úpravy. Nyní ale víme, že už k tomu nedojde,“ uvedla editorka listu Karen Attiahová.