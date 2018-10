Kauza zmizení novináře. Turečtí policisté prohledali saúdskoarabský konzulát

Tým vyšetřovatelů se pohyboval na místě ve speciálních oblecích a rukavicích, informovala AP s tím, že zatím není jasné, jaké důkazy byly nalezeny. Na dotazy čekajících novinářů zatím nereagovali. Prohledání konzulátu není podle AP obvyklé. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích totiž poskytuje konzulátním budovám imunitu, nicméně úřady hostitelské země mohou se souhlasem šéfa diplomatické mise přistoupit k prohlídce.

Přibližně desítka tureckých policistů a forenzních expertů pracovala na místě více než devět hodin. Povoláni byli i policejní psi. Experti si také odvezli vzorky půdy či železné dveře," uvedla agentura Reuters.

Právě zde byl žurnalista v úterý 2. října naposledy spatřen a policie se domnívá, že byl v budově úřadu zavražděn. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan již dříve vyzval zástupce Saúdské Arábie aby prokázali, že Chášakdží konzulát opustil. Rijád souhlasil s prohlídkou, aby uklidnil západní spojence a mezinárodní společenství. Dosud ale nepředložil důkaz, že novinář z budovy zastupitelského úřadu odešel.

Podle serveru The Washington Post má také Turecko v rukou zvukovou nahrávku a videozáznam, které dokazují, že saúdskoarabský novinář Džamál Chášakdží byl mučen a zavražděn. Serveru to měl sdělit nejmenovaný zdroj, podle kterého Ankara o důkazu informovala představitele Spojených států.

„Zvukový záznam z konzulátu ukazuje, co se po Džamálově návštěvě stalo,“ řekl deníku Washington Post zdroj, který má mít vazbu na zpravodajskou službu. „Je slyšet jeho hlas a hlasy dalších mužů, kteří hovoří arabsky. Můžete slyšet, jak je vyslýchán, mučen a zavražděn.“

„Víme kdy byl Džamál zavražděn, ve kterém pokoji byl zavražděn a kde jeho tělo rozřezali. Pokud dovnitř pustí forenzní specialisty, budou přesně vědět, kam mají jít,“ řekl již dříve deníku Middle East Eye (MEE) nejmenovaný zdroj obeznámený s tureckým vyšetřováním. Rijád verzi o vraždě i nadále odmítá.

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro CBS News uvedl, že pokud byl Chášakdží opravdu zavražděn na příkaz saúdskoarabského prince, země se trestu nevyhne. „Nechci ohrozit zaměstnanost ani sjednaný obchod se Saúdskou Arábií. Ale jsou i jiné způsoby, jak někoho potrestat. To je sice tvrdé slovo, ale je na místě. Musíme zjistit co se stalo a poté rozhodně přijde tvrdý trest,“ uvedl prezident.

Záhadné zmizení novináře vzbudilo obavy i na půdě Organizace spojených národů (OSN). Úřad Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové vyzval obě země, aby „zdánlivé násilné zmizení“ a možnou vraždu Chášakdžího urychleně prošetřily.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyzval k maximální spolupráci na vyšetřování. „Žádáme vládu Saúdské Arábie, aby při vyšetřování zmizení pana Chášakdžího poskytla maximální součinnost a přistupovala k němu s maximální transparentností,“ uvedl.

Podle zpravodajské stanice CNN již Saúdská Arábie připravuje zprávu, která bude obsahovat přiznání, že Chášakdží zemřel při výslechu, který se špatně vyvinul. Text prý ještě není definitivní a může být změněn. Další zdroj stanici sdělil, že ve zprávě se přizná, že operace byla provedena bez povolení a že ti, kdo do ní byli zapojeni, ponesou odpovědnost.

"If you buy this was a 'rogue' operation, I've got an Israeli-Palestinian peace agreement to sell you." Aaron David Miller, friend of journalist Jamal Khashoggi, says the notion that the Saudi government had no foreknowledge of Khashoggi's disappearance is a "fairytale" pic.twitter.com/NoviCf99tC