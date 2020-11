Kde potřebuje vyhrát Biden a kde Trump

Sčítání po amerických prezidentských volbách míří do druhé noční směny a podle jistých náznaků to vypadá, že štěstěna se přiklání spíše k demokratickému kandidátovi Joe Bidenovi. Přesto stále platí to samé, co před 24 hodinami. Hlavou Spojených států se může stát každý z nich. Biden i Trump. Nyní se hraje o výsledky v sedmi státech.

Americké prezidentské volby: Joe Biden (vlevo) a Donald Trump. | Foto: ČTK/AP/Julio Cortez