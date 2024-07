Lídr palestinského teroristického hnutí Hamás Ismáíl Haníja je po smrti. K raketovému útoku na jeho rezidenci v Teheránu se zatím nikdo oficiálně nepřihlásil, podezření ale ihned padlo na Izrael, který od loňského října s Hamásem válčí v Pásmu Gazy. Otec deseti dětí se za života stal nejmocnějším členem Hamásu. Byl to politický šéf organizace, diplomat a mezinárodně hledaný terorista.

Byl vůdcem politického křídla Hamásu. Jeho ztráta je pro ozbrojenou teroristickou skupinu velkou ranou, kterou bude muset co nejdříve zacelit. Přišla totiž nejenom o pragmatického šéfa, ale také tvář diplomacie Hamásu v arabských metropolích a vedoucího mírových diskuzí v Gaze.

Haníja zemřel při leteckém útoku v íránském Teheránu, kde se v úterý zúčastnil slavnostní přísahy nového tamního prezidenta Masúda Pezeškjána. Za svého života mimo jiné udržoval vztahy právě s šíitským muslimským Íránem, který teroristickou organizaci podporoval.

Informace o jeho smrti se zároveň objevila jen několik hodin poté, co izraelská armáda v Bejrútu zabila významného velitele libanonského hnutí Hizballáh a zároveň spojence Hamásu a Íránu Fuáda Šukra.

Mírové jednání na mrtvém bodě

Haníja se narodil v uprchlickém táboře v severním pásmu Gazy Aš-Šáti. V mládí navštěvoval školy řízené Organizací spojených národů a ve 24 letech vystudoval arabskou literaturu na Islámské univerzitě v Gaze, kde byl současně studentským aktivistou. K Hamásu se připojil během prvního palestinského povstání (intifády) v roce 1987. Za účast ve skupině byl několikrát uvězněn.

Už zamlada se stal chráněncem zakladatele Hamásu šejka Ahmada Jásina, jenž byl stejně jako on potomkem uprchlíků z vesnice blízko izraelského Aškelonu. „Byl vzorem pro mladé Palestince. To od něj jsem se naučil obětovat se pro islám a neklekat na kolena před těmito tyrany,“ vyjádřil se Haníja. Postupně se stal blízkým pomocníkem Jásina a byl mu nablízku až do jeho smrti v roce 2004.

Výstup na politický vrchol

Haníja byl také jedním z prvních, kteří se zasadili o vstup Hamásu do politiky. Na post předsedy vlády organizace se dostal poté, co se teroristická skupina v roce 2005 dostala do palestinské politiky jako politická strana a o rok později porazila svého politického rivala Fatah ve volbách. Z území Gazy postupně násilně vytlačila tuto dlouhodobou hlavní palestinskou politickou stranu, která na rozdíl od Hamásu dávala před násilnostmi přednost vyjednávání s Izraelem.

Podle britského deníku Sky News se dá říct, že byl Haníja méně militaristický, než jeho kolega a současný vůdce Hamásu v Pásmu Gazy Jahjá Sinvár, který ho nahradil v roce 2017. Haníja se přitom posunul do nejvyšší funkce v Hamásu, jíž uvolnil Chálid Maš'al, který organizaci v exilu vedl od roku 2004.

Vůdce Hamásu hodiny před útokem:

O rok později Haníju Spojené státy americké označily za „speciálně označeného globálního teroristu“. Navzdory takovému označení cestoval po světě a setkával se se světovými osobnostmi.

Zesnulý vůdce Hamásu v posledních letech nejčastěji pobýval v Kataru, ale létal také do Turecka, Libanonu, Íránu či Egypta. U členů palestinského hnutí byl většinou populární a oblíbený. „Haníja je politickým a diplomatickým předákem Hamásu. Měl úzké vazby s radikálnějšími členy skupiny a vojenského křídla,“ řekl podle portálu The Times of Israel odborník na palestinské záležitosti z Katarské univerzity Adeeb Ziadeh.

O život přišel politický vůdce Hamásu v 61 letech, a to jen několik měsíců poté, co byli v dubnu při izraelském náletu zabiti jeho tři synové a čtyři vnuci.

Konflikt mezi Izraelem a Hamásem se rozhořel po 7. říjnu, kdy se přes hranici Izraele přehnalo nejméně 1500 bojovníků Hamásu, kteří pozabíjeli nejméně 1200 Izraelců a další dvě stovky zajali jako rukojmí. Následná izraelská válka proti teroristům v pásmu Gazy od té doby podle tvrzení tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem zabily více než 39 tisíc Palestinců a zapříčinily humanitární katastrofu.

Haníja byl v poslední době významnou osobností při mezinárodních jednáních o konfliktu, včetně diskuzí o propuštění rukojmích v Gaze. Uvedl, že jeho podmínkou vyjednávání o míru je stažení Izraele z pásma Gazy a „zastavení agrese vůči jeho lidu“. S tím premiér Benjamin Netanjahu nesouhlasil a jednoznačně uvedl, že chce bojovat, dokud nebude Hamás zničen.