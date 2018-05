Zavražděný novinář Babčenko v Česku o azyl nepožádal. V Rusku mu vyhrožovali

Válečný korespondent, který v 90. letech bojoval v čečenské válce i hlasitý kritik Kremlu, který musel svou rodnou zemi opustit minulý rok kvůli výhružkám. To byl ruský opoziční novinář Arkadij Babčenko zastřelený včera v Kyjevě u svého bytu několika kulkami do zad. Během života uprchl i do Česka, ministerstvo vnitra však popřelo, že by zde žádal o azyl.

Babčenka našla v kaluži krve jeho žena, 41letý muž pak zemřel při převozu do nemocnice. Podle ukrajinské policie vrah čekal, než jeho oběť vyjde z bytu. Motivem je pravděpodobně „novinářská činnost žurnalisty a jeho občanské postoje,“ uvedla policie. Vyšetřovatelé také zveřejnili popis vraha – jedná se o muže s šedivou bradkou ve věku 40 až 45 let, vysokého 175 až 180 centimetrů. ČTĚTE TAKÉ: V Kyjevě zastřelili ruského opozičního novináře Babčenka. Loni žil v Česku Babčenko nesouhlasil s politikou ruského prezidenta Vladimira Putina. Kritizoval ruskou anexi Krymu a Putinovu podporu proruských separatistů na východní Ukrajině. ČTĚTE TAKÉ: Doživotí za vraždu Politkovské. Kdo ji objednal, je záhada Vražda novináře zaujala většinu světových médií. Příležitostně totiž přispíval do britského listu The Guardian i BBC. Z českých novinářů se s ním znal Ondřej Soukup z Hospodářských novin. Mého kamaráda Arkadije Babčenka někdo dnes zastřelil v Kyjevě. Utekl z Moskvy do Prahy kvůli výhružkám likvidací. Po půl roce se přestěhoval na Ukrajinu, protože ztratil naději, že mu české úřady dají povolení k pobytu a o azyl žádat nechtěl. Kurva, kurva, kurva — Ondrej Soukup (@ondrasoukup) 29. května 2018 Kritik Alexandrovců - nepřítel státu? Podle ruského webu RIA Novosti byl Babčenko v roce 1995 povolán ke službě v ruské armádě, bojoval v první čečenské válce. Ze služby byl zproštěn po dvou letech. Po vypuknutí druhé čečenské války v roce 1999 se však do bojů znovu zapojil. Poté působil jako válečný korespondent. Jeho tématem byla válka v Gruzii a na Ukrajině. Dal se také na studium mezinárodního práva. Rusko opustil v roce 2017 po skandálu, který vyvolal jeho příspěvek na facebooku. V něm vyjádřil lhostejnost k pádu letadla s vojenským sborem Alexandrovců, které havarovalo nad Černým mořem cestou do Sýrie. Jak vysvětlil v článku pro Guardian, o jeho příspěvku vysílala reportáž i ruská státní televize, která jej vylíčila jako nepřítele státu a zveřejnila jeho adresu. V reakci na to mu začaly chodit výhružky. Někteří dokonce požadovali, aby byl zbaven ruského občanství. Kritika vůči prezidentovi od vojáků je totiž v Rusku považována za zradu. Nejprve odletěl do Česka, poté do Izraele. Nakonec se usadil v Kyjevě, kde začal pracovat pro kanál ATR. Ten vysílá pro krymské Tatary na anektovaném Krymu. ČTĚTE TAKÉ: Případ uzavřen. Za havárii letadla s Alexandrovci může pilot, chyboval „Mašinérie propagandy zapojila všechny elementy,“ napsal loni pro Guardian. „Moje zkušenost byla natolik osobní, natolik nebezpečná. Byl jsem donucen odejít,“ napsal. Kreml svou účast popírá Ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman z vraždy obvinil Rusko. „Jsem přesvědčen, že ruská totalitní mašinérie mu neodpustila jeho upřímnost a zásadový postoj. Byl skutečným přítelem Ukrajiny, který světu sděloval pravdu o ruské agresi“ uvedl a vyzval k potrestání. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ale popírá, že by za vraždou stál Kreml. „V Kyjevě se včera stala další tragédie. Arkadij Babčenko byl zabit, zastřelen ve vchodu do vlastního domova, a předseda ukrajinské vlády hned prohlašuje, že to udělaly ruské tajné služby. Ta móda, kterou udávají autoři tohoto způsobu vedení mezinárodních záležitostí, je velice smutná,“ reagoval Lavrov. Babčenko byl ve svých reportážích oponentem války. Ve své knize Válka jednoho vojáka popisuje každodenní nebezpečný život vojáků obou stran v čečenské válce. V den, kdy zemřel, napsal příspěvek o tom, jak nedostal povolení k letu helikoptérou jako reportér s vojáky počátkem ukrajinské války v roce 2014. Vrtulník sestřelili proruští rebelové. „Čtrnáct lidí zemřelo, měl jsem štěstí. Jako bych se podruhé narodil,“ uvedl. Kyjev se stal v posledních letech útočištěm pro ruské disidenty a kritiky Kremlu. Babčenko ale není jediný, kdo byl v ukrajinské metropoli v poslední době zavražděn. V roce 2016 zde přišel o život investigativní novinář Pavel Šeremet běloruského původu, kterého zabila bomba nastražená v autě. Čin zatím vyšetřen nebyl. ČTĚTE TAKÉ: Další útok v Černé Hoře. Svět si všímá násilí na novinářích Loni v březnu byl v Kyjevě zastřelen bývalý ruský poslanec Denis Voroněnkov. Jeden z mála Putinových kritiků seděl ve státní Dumě za komunistickou stranu do roku 2016, kdy z obav před pronásledováním uprchl na Ukrajinu. Uvedl například, že i někteří nejbližší Putinovi spolupracovníci nesouhlasili s anexí Krymu a přirovnal Putinův režim k nacistickému Německu. Zavražděn byl 23. března 2017 při vstupu do hotelu, vrah byl zastřelen. Podle ukrajinského soudu byl zabit na příkaz ruského pachatele. Vyjádření Ministerstva vnitra k okolnostem pobytu novináře Arkadije Babčenka v ČR. Pan Babčenko o žádnou formu trvalého či přechodného pobytu v ČR nežádal. Odmítáme proto útoky vůči MV a jeho zaměstnancům. Více zde: https://t.co/z2YFthGZHE — Ministerstvo vnitra (@vnitro) 30. května 2018 ČTĚTE TAKÉ: Vrah vnikl do Kuciakova domu asi hodinu před vraždou, ukázala rekonstrukce

Autor: Pavel Kopecký