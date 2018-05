Kdo je připraven... Švédská vláda radí občanům, co dělat v případě války

Ačkoli je Švédsko bezpečnější než mnoho dalších zemí na světě, stále pro naši nezávislost existují hrozby. Zhruba takto promlouvá k lidem informační leták, který do 4,8 milionu domácností rozeslala tamní vláda. Má občany připravit na to, jak se zachovat, dojde-li v zemi k ozbrojenému konfliktu.

Švédské státní symboly. Ilustrační foto.Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/CHROMORANGE / Bilderbox

Podobné informace se ke Švédům dostaly už v roce 1943, tedy během druhé světové války, a poté v roce 1961. S určitými úpravami putovala každá další verze pouze do rukou vlády. Samotní lidé tak pročítají příručku s nezbytnými pokyny a radami po více než půlce století. "Když jste připraveni, přispíváte ke schopnosti země čelit velkému napětí," tvrdí brožura.

Pokud přijde válka či krize (v originále Om krisen eller kriget kommer) na dvaceti stránkách popisuje, jak se zachovat v předmětech základních potřeb. Jídlo, voda, teplo, co znamená škála nejrůznějších zvuků a sirén či jak vůbec mohou lidé přispět k "totální obraně" svého státu. Mimo ně občany preventivně připravuje na kyber a teroristické útoky a vysvětluje, jak rozpoznat falešné zprávy.



Kromě problému s nízkými teplotami se leták dále zabývá tím, co podniknout, kdyby přestaly fungovat internet a telefony, netekla voda a nešlo splachovat či nespolupracovaly bankomaty. Doporučuje se také kontrolovat zdroje všech dostupných informací, neboť "státy a organizace se již snaží ovlivňovat zdejší hodnoty i to, jak jednáme, což snižuje naši odolnost bránit se."

Švédsko zvažuje připojení k NATO

"Sama společnost je velmi zranitelná, musíme se tedy připravovat i jako jednotlivci," říká Dan Eliasson ze Švédské civilní obrany, jenž za projektem stojí. "Existuje také nedostatek informací o konkrétních bezpečnostních doporučeních a právě ty se my snažíme poskytnout."

Publikace spatřila světlo světa podle deníku The Guardian i proto, že země v poslední době zaznamenala několik vpádů ruských letadel a ponorek do švédského vzdušného prostoru či teritoriálních vod. Seveřané navíc údajně rozmýšlejí, že by se připojili k Severoatlantické alianci (NATO).



Švédové už začali omezovat škrty v rozpočtu, který je vyhrazen pro armádu, a také jsou domluveni na případnou spolupráci s Dánskem. Ta má za cíl monitorovat a omezit ruské kybernetické útoky, které přinášejí dezinformace a celkově lživé kampaně. Kromě toho v zemi v loňském roce proběhl největší počet vojenských výcviků za posledních pětadvacet let.



Pokud by přece jen došlo k vážnému ozbrojenému konfliktu, Švédi "potřebují každého, všichni jsou povinni přispět". Konkrétně se mluví o lidech v rozmezí šestnácti až sedmdesáti let věku. "Nikdy se nevzdáme. Jakékoli informace o tom, že odpor je třeba zastavit, jsou falešné," potvrzuje brožura.