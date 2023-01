Milující táta, děda… a taky netvor, který napadl a znásilnil jednatřicet žen a dětí. Australští policisté více než čtyřicet let poté, co spáchal první zločin, odhalili identitu násilníka, který léta terorizoval lidi žijící na pobřeží města Sydney. Pomohly jim k tomu vzorky DNA.

Před 40 lety zmizela ze zastávky, našli ji ubodanou. Teď případ vyřešili

Když vyšetřovatelé oslovili blízké nedávno zesnulého Keitha Simmse, zpráva o jeho činech je šokovala. Měli totiž za to, že jejich manžel, táta a děda byl vzorným občanem. Nemohli se ale mýlit více - Simms patnáct let vedl ještě druhý život, pro který si od médii vysloužil přezdívku Zrůda z Bondi. „Setkali jsme se se Simmsovou ženou, byla zděšena. Nemohla uvěřit, že muž, kterého znala, udělal všechny ty věci,“ vyjádřila se pro list The Daily Telegraph detektivka Shelley Johnsová.

Zrůda v teplácích

Série zločinů, kterou měl Simms na svědomí, začala děsit Australany v roce 1985. Naposledy pak muž útočil zřejmě v roce 2001.

V rozmezí těchto let australští policisté vyšetřovali v oblasti Clovelly (což je přímořské předmětí australského města Sydney, které se nachází zhruba čtyři kilometry od slavné pláže Bondi - odtud přezdívka útočníka) několik desítek napadení a znásilnění žen a dětí ve věku od 14 do 55 let. „Útočník buď vstoupil do jejich domů, nebo si je vyhlédl, když si šly zaběhat,“ přibližuje BBC. Noviny pak přinášely děsivé zprávy, upozorňující, aby se ženy nepohybovaly o samotě.

V dané době však detektivové předpokládali, že napadení mají na svědomí různí útočníci a tak se zabývali každým zvlášť nebo jen malou částí z nich dohromady. Žádný z případů se ale vyšetřit nepovedlo. Až poté, co útoky ustaly, začala mezi strážci zákona převažovat myšlenka, že možná hledají jediného pachatele. „V roce 2005 policie vytvořila speciální tým, který se měl zabývat pěti případy znásilnění z roku 2000. Postupně se počet spolu souvisejících nevyřešených případů vyšplhal na 31,“ uvádí australská stanice ABC.

Muži se začalo říkat Netvor z Bondi či Znásilňovač v teplákovce. „Oběti shodně popisovaly útočníka jako 160 až 180 centimetrů vysokého muže s tmavou pletí, hnědýma očima a širokým nosem. Při útocích si zakrýval tvář a měl volnočasové oblečení, jako teplákové soupravy, mikiny či šortky. Obětem vyhrožoval s nožem v ruce, nebo jim tvrdil, že má nůž u sebe,“ zmiňuje BBC.

Dívku před 46 lety ubodal. Vraha teď odhalil rodokmen, policii jméno šokovalo

Napadené neměly šanci se ubránit. „Jednou šla třeba žena na místní hřbitov. Najednou ji někdo popadl zezadu. Měl u sebe nůž. A pak ji znásilnil,“ nastínil pořad 60 Minutes Australia.

Pro stejný pořad promluvila další z obětí, kterou Netvor z Bondi znásilnil v roce 1987. Vloupal se do jejího pokoje v ubytovně pro zdravotní sestry místní nemocnice. „Sedl si ke mě a přiložil mi na krk nůž. Byla jsem předvědčena, že ho může použít. Byl velmi agresivní. Pak se svlékl a měl se mnou pohlavní styk. V pokoji byl asi deset minut,“ popsala nejhorší chvíle svého života žena jménem Jennifer.

Rozhovor s obětí Netvora z Bondi:

Ve dvanácti případech se policistům podařilo odebrat vzorky DNA pachatele, přičemž pokročilejší technologie umožnily zjistit, že ve všech případech jde o vzorek od stejného člověka. V devatenácti dalších případech na stejného pachatele ukázal shodný modus operandi, tedy stejný způsob spáchání činu se shodnými specifickými znaky.

Zemřel bez trestu

Průlom v kauze pak nastal v roce 2019, kdy při opakovaném porovnávání vzorků DNA našli vyšetřovatelé shodu v policejní databázi. Šlo o vzdáleného příbuzného hledaného muže. „Následně zmapovali 324 lidí z pěti větví rodokmenu pachatele. Tím postupně snížili počet podezřelých na 120, a z nich postupně vylučovali další a další podle jejich věku či toho, kde žili v letech, kdy docházelo k útokům,“ nastiňuje list The Independent. Šlo o podobnou metodu, jakou použili američtí policisté při vyšetřování případu zabijáka z Golden State či zjištění totožnosti zabitého Chlapce z krabice.

Gainesvillský rozparovač: Byl postrachem studentů a inspirací pro film Vřískot

Nakonec se vyšetřovatelé dostali až k šestašedesátiletému Keithu Simmsovi. Jeho DNA se perfektně shodla se vzorky, které po sobě zanechal Netvor z Bondi na místech činu. Za mříže ale už Australan nikdy nepoputuje. „Zemřel v únoru 2022 na selhání ledvin, jen pár měsíců předtím, než ho konečně mohli důstojníci vyslechnout. Zástupci policie ale tvrdí, že potvrzení shody DNA obětem přesto přinese útěchu,“ nastiňuje australská stanice 7News.

Jelikož nyní již není možné vznést vůči Simmsovi obvinění, policie případ násilníka odloží.