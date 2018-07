Kdo nese zodpovědnost? V případu zmizelého letu 370 možná zasáhla třetí osoba

Ani pilot, ani řídící věže, tak kdo tedy? V pondělí vydaná zpráva k případu zmizelého malajsijského letu 370 poukazuje na to, že do změny trasy onoho Boeingu 777 možná zasáhla třetí osoba. Konkrétně však nezmiňuje nikoho. Samotná příčina zmizení údajně zůstává i nadále neznámá.

Zpráva, jež obsahuje 495 stran, nevyvozuje pro nedostatek důkazů žádné závěry. „Odpověď bude možné poskytnout až tehdy, kdy někdo vrak konečně najde,“ uvedl Kok Soo Chon, který vyšetřování vede. Letadlo zmizelo při noční cestě z Kuala Lumpur do Pekingu 8. března 2014.

Všeobecně se předpokládá, že letoun se zřítil do Indického oceánu západně od pobřeží Austrálie. Poslední zmínka o něm padla 29. května, kdy tříměsíční pátrání odvolala společnost Ocean Infinity. Ta sice ve zmíněném oceánu pokryla zhruba 112 tisíc čtverečných kilometrů, nenašla ale žádnou relevantní stopu.



Po původním pátrání zástupců Malajsie, Číny a Austrálie, které pokrylo ještě větší plochu (120 tisíc kilometrů čtverečných) a spolykalo přes 147 milionů dolarů (3,223 miliardy korun), se tak jednalo o další pokus, který měl za úkol zjistit, proč se letadlo v ono osudné datum odklonilo o tisíce kilometrů ze své plánované trasy. Zjištěna byla i poslední slova kapitána Ahmada Shaha: „Dobrou noc, malajská 370!“

Podle vojenského radaru měl kolos původně zamířit na severovýchod, konkrétně přes Kambodžu a Vietnam. Pátrání, které mimochodem obsahovalo výpovědi dalších pilotů či lodních důstojníků, nicméně odhalilo, že se obří stroj neplánovaně vydal jinudy, a to k moři západně od Malajsie.



Policie odmítla, že by šlo o plánovanou akci z kapitánovy strany, neměl prý totiž žádnou kriminální minulost. Stejnou trasu si navíc dříve projel i na domácím simulátoru, přičemž ani zde nebylo nalezeno nic podezřelého.

Report naopak potvrdil informaci, že za neštěstí může nést zodpovědnost někdo úplně jiný. „Nemyslíme si, že by byla vina na straně pilotů, nemůžeme ale vyloučit možnost, že neoprávněně zasáhla třetí strana,“ prohlásil vrchní vyšetřovatel. Ten navíc prozkoumal minulost i u všech pasažérů. Výsledek? Všichni byli „čistí“.



Na otázku, co přesně se při neštěstí stalo, tak dosud neexistuje uspokojivá odpověď. Jakékoli teorie rovněž limituje nedostatek informací. V minulosti někteří pozůstalí podali na společnost Malaysian Airlines žalobu kvůli špatnému stavu stroje, ta se však pochopitelně nedá postavit na žádných relevantních důkazech. Pro tuto chvíli jsou veškerá pátrání oficiálně ukončena.

