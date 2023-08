Smrt lídra Wagnerovy skupiny mohla být spíše v zájmu ministerstva obrany než ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle blogerů a analytiků chce ministr Sergej Šojgu rozpustit žoldnéřskou skupinu, aby získal úplnou kontrolu nad všemi vojenskými sbory a posílil svůj vliv v Africe či na Blízkém východě. I hlava státu si však může po úmrtí svého „šéfkuchaře“ upevnit moc.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu (vpravo) a náčelník Generálního štábu a první náměstek ministra obrany Valerij Gerasimov naslouchají ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi během jejich setkání v Moskvě 27. února 2022. | Foto: ČTK

Podle amerického Institutu pro studium války se ruské ministerstvo obrany snaží zlikvidovat Wagnerovu skupinu víc než Vladimir Putin. Organizace se odkazuje na vyjádření ruských vojenských blogerů, kteří tvrdí, že Sergej Šojgu aktivně usiloval o ukončení činnosti žoldnéřské organizace ještě před tragickým pádem letadla Jevgenije Prigožina.

Kreml se ale obává vyvíjet na Wagnerovce přímý nátlak a místo toho se snaží přesvědčit představitele zemí, kde soukromá polovojenská organizace operuje, aby s ní přerušili vazby. Dle zpráv na Telegramu náměstek ruského ministra obrany konkrétně kontaktoval Sýrii a Libyi. Po svých protějšcích požadoval, aby zablokovali logistiku žoldnéřů a předali jim ultimátum požadující odevzdání zbraní a opuštění států do 20. září. Podobný proces pak má následovat i v ostatních lokalitách, kde působí.

Blogeři napojení na Kreml dále uvedli, že zatím není rozhodnuto, kdo bude na soukromou armádu dohlížet. Je ale možné, že se přihlásí k soukromé vojenské společnosti Redut přidružené k ruskému ministerstvu obrany.

Odborník rozebírá videozáznam havárie Prigožinova letadla:

Nejasný je i osud Prigožinových vojenských zakázek a kontraktů na těžbu ropy, plynu a zlata na Blízkém východě a v Africe. Ty by podle vyjádření bývalého investigativního novináře ruské redakce BBC Andreje Zacharova mohly připadnout některé třetí straně, ale ne Šojguově administrativě, aby se předešlo napětí a zničení těchto aktiv.

Analytici nicméně upřesnili, že pravost těchto zpráv nelze nezávisle potvrdit. Dále uvedli, že vlna podobných informací v ruských komunitách vojenských blogerů a údajných opozičních aktivistů může být také pokusem distancovat Putina od možné Prigožinovy vraždy a rozpadu jeho společnosti.

Upevnění moci

Odborníci rovněž soudí, že Prigožinovo úmrtí bude mít na vývoj války na Ukrajině spíš zanedbatelný vliv. „Sice loni vnesl do armády řád, ale po pokusu o převrat se Wagnerovci stali postradatelnými,“ sdělil pro list The Economist bývalý britský atašé pro obranu v Rusku John Foreman.

Největší otřesy se očekávají uvnitř Ruska. Pokud by se prokázalo, že Putin nařídil atentát, posílilo by to prezidentův obraz pomstychtivého vůdce, který se nebojí zajít za hranu zákona. Tím by si mohl upevnit moc. Podle některých expertů by však nařízená vražda mohla mít i opačný efekt, a z Prigožina se stane mučedník, který zaplatil životem, když se postavil zkorumpovaným oligarchům. To by mohlo dosavadní Putinovy voliče odradit od proválečných nálad i oslabit podporu hlavy státu.

Ruská politická špička prostřednictvím svého mluvčího ale popírá, že by Prigožin byl zavražděn, a pád letadla označuje za nešťastnou nehodu.