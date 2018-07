Proč zemřel íránský běženec? Jeho smrti se dalo předejít, tvrdí koroner

Australské úřady prošetřily smrt čtyřiadvacetiletého migranta Hamida Kehazaeiho, který v září 2014 zemřel v australské nemocnici kvůli infekci ve vředu na levé noze. Infekcí se pravděpodobně nakazil v detenčním zařízení na ostrově Manus v Papui-Nové Guinei. Podle australského koronera se úmrtí dalo předejít.

Smrt íránského běžence nebyla nevyhnutelná, došlo k ní kvůli souhře více chyb, uvedl koroner australského státu Queensland Terry Ryan. Informuje o tom agentura DPA.

Běženec Hamid Kehazaei se v detenčním zařízení na ostrově Manus nakazil infekcí, která se ještě před započetím léčby rozvinula do sepse. Ta pak vyvolala infarkt a celkové selhání orgánů, k němuž došlo ještě předtím, než byl Kehazei evakuován do nemocnice v Brisbane, v níž byl nakonec prohlášen za mrtvého.

Podle pondělního prohlášení australského koronera se na této smrti spolupodílela řada klinických chyb, týkajících selhání komunikace, které vedly k významnému zpoždění při převozu nemocného nejdřív do hlavního města Papui-Nové Gunei Port Moresby a následně do Austrálie.

"Té smrti se dalo předejít," uvedl Ryan závěr dvouletého vyšetřování, které probíhalo v letech 2016 a 2017. "Kdyby bylo zhoršení Kehazaeiho stavu na ostrově včas rozpoznáno a byl by evakuován do Austrálie do 24 hodin po vzniku závažné sepse, přežil by," dodal koroner.

Průběh migrantova léčení podle něj neodpovídal australským standardům zdravotní péče, byť všichni, kdo se o muže starali, jednali s dobrým úmyslem.

Podle Ryana musí australská vláda zlepšit péči poskytovanou žadatelům o azyl a prosadit zákony, které zajistí, že veškerá úmrtí v uprchlických táborech budou prošetřena nezávislým soudem.

Podle aktivistů za lidská práva zahynuly v australských detenčních centrech už desítky žadatelů o azyl.