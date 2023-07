S ikonickou panenkou Barbie je neodmyslitelně spjat i její partner Ken. Tolik se o něm nemluví, přitom má za sebou velmi zajímavou historii, od uvedení na trh v 60. letech přes přetvoření do několika variant až po znovuzrození na filmovém plátně.

Příběh Kena začal v roce 1961, kdy se v obchodech objevil ve dvou variantách, s blond či s hnědými vlasy. Jeho jméno bylo zkratkou pro Kennetha Carsona, přičemž zajímavostí je, že křestní jméno sdílel se synem tvůrce Barbie, Ruth Handlerové.

Na začátku si ho fanoušci ikonické panenky příliš neoblíbili, nebyl dokonce ani považován za nezbytného. Přesto měl svůj účel. „Kena vytvořili, aby vylepšil pozici Barbie v našich očích a ve světě,“ uvedla podle portálu Time režisérka filmu Barbie Greta Gerwigová.

V 70. až 90. letech se autoři Kena snažili, aby vypadal trendy. Nejdříve se mu na tváři blýskaly dlouhé kotlety, v roce 1982 se v obchodech objevil s havraními vlasy v mušelínové košili a v černém smokingu. V 90. letech si ho děti mohly koupit s dlouhou, neučesanou hřívou, gelem a malým hřebenem.

Miláček homosexuálů

V únoru roku 1993 přišel důležitý moment. Úplnou náhodou se verze Earring Magic Ken stala ikonou pro členy LGBTQ+ skupiny. Prodával se s košilí ze síťoviny, levandulovou vestou a s jednou náušnicí v levém uchu. Právě ta způsobila poprask a zasela diskusi o Kenově sexuální orientaci. Jeho oblečení připomínalo to, které nosili do klubů homosexuálové. „Queer Ken je v závislosti na vašem úhlu pohledu tou nejlepší infiltrací do populární kultury,“ napsal podle portálu CNN na adresu této verze Kena publicista Dan Savage. Mattel se snažil panenku co nejdříve z obchodů stáhnout, tisíce fanoušků si ji přesto stihlo pořídit.

O téměř jedenáct let později nastal další zlom. Prodeje Barbie a Kena začaly kvůli jiným postavičkám Bratz klesat, a tak den před Valentýnem mluvčí Mattelu Russell Arons oznámil, že si ikonická dvojice chce dát na chvíli pauzu. Ve stejný den prozradil, že na trh uvedou novou řadu dívek milujících surfování, které si budou užívat svobodného života.

Ken v popkultuře

O dva roky později, v únoru 2006, představil Mattel úplně novou a „vylepšenou“ panenku Kena s faceliftem, ostřejší čelistí, v kožené bundě a mohutnými náhrdelníky okolo krku. Cílem údajně bylo, aby Ken vypadal více „žhavě“.

Zanedlouho, v roce 2010, se Ken a Barbie objevili v animovaném filmu Toy Story 3. Role ve filmu pomohla podle Mattelu Kenovi s ještě větším prosazením se v popkultuře. O rok později se s Barbie opět dali dohromady.

V roce 2017 přišla inkluzivní řada Kenů, kteří měli oslovit širší okruh fanoušků. Mohli si ho koupit v různých variantách s odlišnými barvami pleti, účesy a typy postav. Některé panenky se objevily i na invalidním vozíku.

Panenku Barbie stejně jako Kena vynalezla Ruth Handlerová, která také založila a řídila se svým manželem Elliotem americkou hračkářskou společnost Mattel až do roku 1975. Prodej byl neuvěřitelně úspěšný, za celou historii se prodala více než miliarda obou panenek.