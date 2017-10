Keňa znovu volí prezidenta. Hlasování provází nepokoje a násilí. Tři mrtví

I opakující prezidentské hlasování provázejí nepokoje. Svědci uvedli, že několik lidí skončilo v nemocnici poté, co je v západokeňském městě Kisumu, baště opozice, zasáhly kulky. Podle agentury AFP zemřeli tři lidé. Na průběh voleb dohlížejí desetitisíce členů bezpečnostních sil. Část volebních místností se ve městě ani neotevřela, a to kvůli vůdci opozice Raelu Odingovi, který vyzval k bojkotu.

K rozehnání davu v opozičních městech použila policie slzný plyn a vodní děla. Nepokoje propukly i ve dvou chudinských čtvrtích hlavního města Nairobi. Klid je jen ve městech, která jsou nakloněna současnému prezidentovi.

Podle agentury Reuters je i regulérnost tohoto hlasování velmi sporná. Z volební komise totiž ze strachu o život utekla vysoce postavená členka Nezávislé volební a pohraniční komise Roselyn Akombeová. Ta pro server BBC uvedla, že se obává o svůj život, protože jí vyhrožovali, a dodala, že komise nemůže zaručit regulérní průběh voleb.

Live from Kenyan election: Its riots and violence as protesters in Kisumu burn tyres, block roads https://t.co/7YAZSoSUp8 via @azaniapost