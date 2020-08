Sedmnáctiletý Kyle Ritterhouse absolvoval už dříve podle policie i sociálních profilů citovaných CNN program pro přípravu policejních kadetů, zaměřený na mládež, a měl tedy blízký vztah ke zbraním. Policie jej ve středu zatkla a obvinila z vraždy prvního stupně, podle policejního náčelníka Phillipa L. Perliniho byl vzat do vazby. Obvinění bylo ve čtvrtek ještě rozšířeno o několik trestných činů, například ohrožení bezpečnosti (u nás by byl ekvivalentem asi trestný čin obecného ohrožení).

K incidentu se střelbou, zachycenému na video, došlo při rozsáhlých protestech, které ve městě Kenosha propukly po policejní střelbě na devětadvacetiletého černocha Jakoba Blakea - toho o víkendu zasáhli policisté sedmi ranami do zad poté, co nerespektoval jejich výzvy a šel do auta, v němž v tu chvíli seděli tři jeho synové. Policisté byli na místo přivoláni kvůli domácí rvačce a Blakea podle křiku podezřívali, že má nůž. Střílet začali ve chvíli, kdy neměli pod bezprostředním dohledem jeho ruce, protože je zasunul do vozu. Zasažený muž přežil, ale ochrnul na spodní polovinu těla.

Zlá úterní noc

Po zveřejnění videí zachycujících střelbu na Blakea začaly v Kenoshe masové demonstrace a protesty, jež byly podobně jako před třemi měsíci spojeny i s rabováním, zapalováním aut a ničením veřejného a soukromého majetku.

Ritterhouse, vyzbrojený útočnou puškou AR-15, se podle svých některých vyjádření na videích vydal v úterý do ulic jako člen tzv. milicí, v podstatě domobrany, s cílem "chránit majetek spoluobčanů".

CONTEXT: I spoke with the alleged shooter earlier in the night who stated he was there to protect property



He did not make racist comments, condemn #BLM, or mention political motivations for his actions



He said that he was there to protect property & was carrying a firearm pic.twitter.com/ViYUB65tiy — ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) August 26, 2020

Videa, která se šíří na sociálních sítích a platformách, ukazují Ritterhouse ozbrojeného puškou, jak utíká ulicí a je pronásledován větším množstvím mužů. Doběhne ho muž v bílém tričku, který ho zezadu srazí na zem.

Na dalších záběrech pak je vidět, že Ritterhouse ze země začal střílet na ty, kteří se k němu bezprostředně přiblížili. (První, Rosenbaum, ho podle pozdějších svědectví na zemi kopl, druhý, Huber, ho udeřil skateboardem do hlavy. Rittehouse v návaznosti na jejich útok na oba vystřelil a smrtelně je zasáhl. Pak se přiblížil Grosskreutz, který podle záběrů držel v pravé ruce pistoli a při svém pohybu byl do ruky zasažen, střelbu přežil.) Je slyšet zvuk výstřelů.

Jeden z mužů před střelbou ustoupí s rozpřaženýma rukama, Ritterhouse ho dále neohrožuje, zvedne se a pokračuje po ulici dál opačným směrem, než kterým se před střelbou rozprchával dav. O něco později se nechá zadržet policií, jejíž auta dojíždějí k místu protestů.

Kontroverzní zasažení

Popisy zasažených mužů se velmi liší podle toho, od koho pocházejí. Podle místních zpráv, citovaných britským deníkem Guardian, byl šestadvacetiletý Joseph "Jojo" Rosenbaum otcem dvouleté dcery, šestadvacetiletý Huber měl nevlastní dceru a podle Chicaga Sun Times byl horlivý skateboardista. Jeho přítelkyně Hannah Gittingsová ho označila v rozhovoru za jednoho z "nejúžasnějších lidí".

Zdroj: Youtube

"Tohle město miloval, neměl pro ně v srdci nic než lásku… Sundal ozbrojeného střelce, i když neměl nic než ten svůj zatracenej skateboard, a schytal za to zatracenou kulku," sdělila svou verzi událostí Gittingsová listu Chicago Sun Times.

Podle informací zveřejňovaných na sociálních sítích však měli všichni tři zasažení bohatou trestnou minulost. Rosenbaum se měl podle těchto informací dříve dopustit sexuálního deliktu na nezletilé osobě, Huber měl ve svém trestním rejstříku opakované záznamy za nezákonný fyzický kontakt (v Americe se tak označuje neoprávněné užití síly vůči jiné osobě, ne však napadení) a za opakované domácí zneužívání a Grosskreutz byl stíhán pro drogové delikty a nelegální ozbrojování (i pistoli, kterou měl při incidentu, držel podle těchto informací nelegálně).

The 3 shot (2 killed) in #Kenosha, Wisc. at the BLM riot have been identified.



Joseph Rosenbaum, 36, was the first one killed. Video allegedly shows him chasing teen shooter & throwing something at him. Rosenbaum was a registered sex offender for a sex crime involving a minor. pic.twitter.com/up1VgDyrgZ — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 27, 2020

Podle zpravodajského kanálu WTMJ utrpěl Grosskreutz rozsáhlé střelné poranění levé paže, ale zotavuje se v nemocnici v Milwaukee.

K obhajobě Ritterhouse se přihlásil právní tým texaské Nadace #FightBack, který také zřídil fond, kam lidé mohou přispívat na úhradu nákladů spojených s jeho právním zastupováním. Osobním obhájcem sedmnáctiletého mladíka se stal právník Lin Wood. Podle něj teenager jednal v sebeobraně.

"Z mého pohledu je důležité, aby ostatní Američané, které někdo napadl, věděli, že budou-li vystaveni falešnému obvinění, dostane se jim právní pomoci. Nikdo by neměl Američany odrazovat od toho, aby uplatňovali své právo na sebeobranu," uvedl Wood. Nadace #FightBack vznikla podle jeho slov proto, aby "chránila a bránila naši ústavu na mnoha frontách". "Kyleova obrana je jednou z těchto front," dodal Wood.