Amerického herce Kevina Spaceyho shledal minulý týden soud nevinným v případu obvinění ze sexuálního obtěžování. Hollywood dal od oblíbeného umělce po nařčeních ruce pryč. To, že ho nyní justice obvinění zbavila, na tom zřejmě už nic nezmění.

Kevin Spacey se v žádném velkém hollywoodském filmu či seriálu pravděpodobně už nikdy neobjeví, navzdory tomu, že jeho kauzy většinou vyšuměly do ztracena. | Foto: Shutterstock

V jednu chvíli byl respektovanou hollywoodskou stálicí, která zářila v seriálovém hitu Dům z karet. Ve druhou se jeho osobní život i kariéra jako domeček z karet zřítily po několika obviněních ze sexuálního obtěžování. Londýnský soud před několika dny po táhlém sporu herce Kevina Spaceyho zprostil obžaloby ve všech devíti bodech.

Po vyhlášení rozsudku Spacey řekl, že se bude snažit znovu vybudovat kariéru, o kterou po nařčeních prakticky přišel. Obvinění ze sexuálního obtěžování i následná kampaň MeToo vtrhla do hercova života jako velká voda. Hollywood zareagoval nelítostně a distancoval se od něj. Žádné studio nechtělo riskovat ekonomické ani morální ztráty kvůli herci, který čelí vážným obviněním.

Současné rozhodnutí soudu podle všeho nic na této situaci nezmění. Obvinění - ač nyní oficiálně shledána jako nepodložená - na herci už ulpěla.

„Je opravdu ve velkém průšvihu, na stupnici od jedné do deseti má příčku minus jedna. To nejlepší, co by mohl nyní pro svou kariéru udělat, je pracovat na projektech své produkční společnosti Trigger Street. Případně hrát v menších nezávislých filmech, které nepracují s velkou reklamou,“ komentoval jeho současnou situaci pro The New York Times Joe Galloway, někdejší šéf listu The New York Times a současný děkan Chapmanovy university Dodge College of Film and Media Arts v Kalifornii.

Vážnost pokračující „presumpce viny“ si Spacey dobře uvědomuje. „Můj svět se zřítil. Soudy přišly velmi rychle a předtím, než se mě kdokoliv zeptal nebo než jsem mohl odpovědět, jsem přišel o práci, pověst. Přišel jsem o všechno za několik dní,“ prohlásil podle agentury AP v soudní síni.

„Traumatické a život zničující“

Dvojnásobný držitel Oscara Kevin Spacey na sebe upozornil v 80. letech ve filmech Táta, Podnikavá dívka a Nevidím zlo, neslyším zlo. Nejvíce ovšem zazářil v další dekádě, ve snímcích Obvyklí podezřelí, Sedm, Půlnoc v zahradě dobra a zla, L.A. – Přísně tajné a především v Americké kráse, za niž dostal Oscara.

Posledním výtečným filmem, kde exceloval a který diváci (kromě Klubu miliardářů) mohli vidět u nás, byl Baby Driver v osudném roce 2017. Pak se ale postupně ozvali čtyři muži, podle jejichž slov je Spacey sexuálně obtěžoval a jednou přímo sexuálně zneužil.

„Když jeden americký herec obvinil Spaceyho ze sexuálně nevhodného chování, muži vystoupili poté, co zesílilo v roce 2017 hnutí MeToo. Jeden z mužů nazval své setkání se Spaceym jako zcela traumatické a život zničující. Víc jich řeklo, že nejsou schopni sledovat produkce, v nichž Spacey účinkuje,“ připomněla agentura AP.

Jako první Spaceyho obvinil herec Anthony Rapp, který pouze tři týdny po vypuknutí kauzy kolem Harveyho Weinsteina prohlásil, že mu v roce 1986, kdy bylo Rappovi 14 let, dával Spacey sexuální návrhy. Rappovu žalobu newyorský soud pro nedostatek důkazů zamítl, rozjetý vlak se už ale nedal zastavit. Přihlásili se další muži, kteří tvrdili, že je Spacey osahával, a herec tak čelil obviněním v USA i Spojeném království. Aktuální londýnský soud - poslední, který musel Spacey zdolat - se týkal období let 2001 až 2013.

Jeden z mužů uvedl, že ho Spacey bolestivě chytil v rozkroku, další se údajně probudil v hercově bytě po večírku, když mu Spacey prováděl orální sex. Umělec před soudem řekl, že se sice s muži ocitl v choulostivých situacích, ale oni s nimi souhlasili. „Neohrabaný polibek, stisk stehna, dotyk ve slabinách, sex na pohovce - to všechno byly romantické situace,“ prohlásil.

Po obviněních Spacey veřejně přiznal, že je homosexuál, což do té doby tajil.

Pád Franka Underwooda

Táhnoucí se spor připravil Spaceyho o reputaci a práci. Nejcitelnější ranou byl pro herce zákaz účastnit se poslední řady populárního seriálu Dům z karet, kde hrál klíčovou postavu Franka Underwooda. „Zamořil svým chováním atmosféru,“ prohlásilo vedení projektu na Netflixu i někteří členové štábu.

Opřeli se o bod v hercově smlouvě, podle kterého se nesmí dopouštět nevhodných kontaktů. Spacey se tak na základě porušení pracovní smlouvy stal pro hollywoodská studia riskantním umělcem.

Poté, co jej producenti z projektu vyškrtli, dostala dominantní prostor Robin Wrightová, která měla v seriálu roli jeho manželky a první americké prezidentky. Naštvaní fanoušci tento krok nemilosrdně zkritizovali. „Odsuzuji to, co Spacey dělal, ale pokračovat v této geniální sáze bez něj? Tak to ne, děkuji. Hlavně že jsme teď politicky korektní…“, zněla jedna z reakcí.

Ridley Scott šel ještě dál a nechal ze svého filmu Všechny prachy světa natočené scény s hercem úplně vymazat. Postavu Johna Paula Gettyho přetočil Christopher Plummer. Film Gore, kde měl herec hrát spisovatele Gora Vidala, Netflix úplně zrušil. Na všechny potenciální nabídky, jež měl herec na stole, mohl v dalších letech zapomenout.

A podle některých odborníků se jeho kariéra nevzpamatuje ani po soudním osvobození. „Jeho poskvrněný veřejný obraz činí příští hvězdné role nepravděpodobnými,“ upozornil list The New York Times.

Ani současné zproštění obžaloby mu zřejmě už vytvořenou nálepku sexuálního predátora nestrhne. Jeho kariéru zničily spíše než skutečné přelíčení soudy, které byly o něm vynášeny okamžitě po obviněních. „Poprask, který obvinění doprovázel, byl pro Spaceyho neuvěřitelně zničující, dřív, než se vůbec dostal k soudu. Otázka nyní zní: Umožní současný verdikt Kevinu Spaceymu stát se opět ikonickým hercem? Bohužel ne. Žijeme ve světě, kdy korporáty čerpají peníze ze sociálních sítí a zde bude Spaceyho pověst už navždy trpět, navzdory tomu že fakta ukazují, že je nevinný,“ řekl pro Sky News odborník na vztahy s veřejností Mark Borkowski.

Začátek nové éry?

Spacey se ovšem nevzdává. Podobně jako Woody Allen nebo Johnny Depp (kteří rovněž čelili obvinění ze sexuálního obtěžování) podniká Spacey opatrný návrat k filmu mimo americkou půdu – v Evropě. V roce 2021 dostal menší roli v italském snímku slavného herce Franka Nera, který se ujal i režie. Jde o nezávislý film L'uomo Che Disegnò Dio (Muž, který stvořil Boha) a Kevin Spacey v něm hraje detektiva. „Považuji ho za vynikajícího herce a už se nemohu dočkat, až to spustíme,” podpořil kolegu před natáčením Nero.

Podle listu The New York Times natočil herec loni a na přelomu roku další dva filmy nezávislých produkcí. Prvním je Control, britský snímek o sekretářce, jež udržuje tajný vztah s premiérem, ale jejíž tajemství odhalí neznámý muž – hacker. Právě jeho part dostal Spacey, jde ovšem jen o hlasový projev. Druhým je Peter Five Eight, komediálně laděný thriller, kde má herec úlohu temného cizince, který přijíždí do malé horské osady.

„Máme tu dvojnásobného oscarového herce s legendárními filmovými hity na kontě, jehož jméno teď bylo očištěno. Věřím, že to může být pro pana Spaceyho začátek jakési tající éry, kdy se začne zvolna vracet do kultury,“ komentoval hercovu účast autor a režisér filmu Michael Z. Hall.