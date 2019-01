Americký herec Kevin Spacey stanul v pondělí před okresním soudem ve městě Nantucket v americkém státě Massachusetts. Podle obžaloby se měl v červenci 2016 dopustit sexuálního útoku na osmnáctiletého chlapce, za což mu hrozí v případě odsouzení až pět let vězení.

Dvojnásobný držitel Oscara se dnešního přelíčení původně nechtěl osobně zúčastnit s odůvodněním, že je jeho přítomnost povzbudí „negativní publicitu“, které musí v současnosti čelit. Soud však žádost jeho advokátů odmítl.

Soudce odročil líčení na 4. března. Toho se již nemusí herec účastnit osobně, ale musí být k dispozici na telefonu. Spacey se přitom nesmí přibližovat k údajné oběti ani k jeho rodině.

Na žádost Spaceyho právníků však rovněž schválil uchování textových zpráv a dalších dat z mobilních telefonů napadeného chlapce a jeho tehdejší přítelkyně ze dne, kdy mělo k útoku dojít, a následujících šesti měsíců.

V prohlášení hercova právníka Alan Jackson pro soudce zaznělo, že mobilní telefony obsahují podle jejich názoru informace, které jsou pro Spaceyho „osvobozující“.

Spacey, který během předběžného slyšení nepromluvil ani slovo, i jeho právníci pak soudní proces po opuštění soudní síně odmítli jakkoli komentovat. Během vánočních svátků však herec zveřejnil na internetu tříminutové video, ve kterém se stylizuje do své postavy ze seriálu Dům z karet a vysvětluje, že je nevinný.

„Nehodlám platit za něco, co jsem neudělal,“ říká herec s přízvukem hlavní postavy seriálu Franka Underwooda. Video, ve kterém se obrací přímo k divákovi, bylo přitom jeho prvním veřejným vystoupením od okamžiku, kdy padlo první obvinění.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz — Kevin Spacey (@KevinSpacey) December 24, 2018

Incident, za který nyní Kevin Spacey stanul před soudem, se měl odehrát v červenci 2016 v restauraci na ostrově Nantucket. Herec měl tehdy kupovat osmnáctiletému synovi, bývalé televizní moderátorky Heather Unruhové, alkoholické nápoje, přestože je pití alkoholu v Massachusetts povoleno až od 21let. Posléze se měl začít chovat útočně a osahávat mladíka na intimních místech.

Čelí desítkám obvinění

Není to však jediný případ, kdy měl Spacey sexuálně obtěžovat muže. Jako první promluvil v roce 2017 americký herec Anthony Rapp, který o svém slavnějším kolegovi prohlásil, že se ho snažil dostat do postele v době, kdy mu bylo teprve 14 let a Spaceymu šestadvacet.

Spacey se Rappovi omluvil. Lavinu, kterou první obvinění strhlo, však již zastavit nedokázal. Postupně Spaceyho obvinilo ze sexuálního obtěžování a sexuálních útoků více než 30 mužů. K těmto činům přitom nemělo docházet pouze ve Spojených státech, ale i ve Velké Británii, kde byl dvojnásobný držitel Oskara v letech 2004 až 2015 uměleckým ředitelem londýnského ředitele Old Vic.

Britská policie v současnost vyšetřuje šest případů, ve kterých Spacey figuruje, ke kterým mělo dojít v letech 1996 až 2016.