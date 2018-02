Vůdci KDLR cestovali na falešné pasy. Je na nich razítko z Prahy

Současný vůdce KLDR Kim Čong-un a jeho otec Kim Čong-il cestovali do zahraničí na falešné brazilské pasy. Díky nim v 90. letech navštívili několik západních zemí. Na obou dokumentech je razítko brazilské ambasády v Praze, která pas mohla vydat. Odkud doklady pochází ale není jasné. Případ vyšetřuje brazilské ministerstvo zahraničí.

„Používali brazilské pasy, které jasně ukazují fotografie Kim Čong-una a jeho otce Kim Čong-ila. Díky nim získávali víza od zahraničních ambasád,“ uvedl pro list Bangkokpost zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. „Dokazuje to touhu vládnoucí rodiny cestovat, zároveň si budovala únikovou cestu,“ dodal zdroj.

Oba Severokorejci používali falešná jména Josef Pwag a Ijong Tchoi. Získali na ně víza minimálně do dvou západních zemí. Pasy jim umožnili cestovat do Brazílie, Japonska a Hong Kongu.

Na pasu je razítko s nápisem „ambasáda Brazílie v Praze“ v kolonce vydáno (issued by) s datem 26. února 1996, platné do 25. února 2006. Pasy by mohly pocházet z černého trhu, na kterém byly jihoamerické pasy před zavedením digitálních údajů populární.

Vládnoucí klan rodiny Kimů je cestováním na falešné dokumenty znám. Agenturu Reuters přichází s důkazem, identitu obou postav potvrdily bezpečnostní složky.

Severokorejská ambasáda v Brazílii skutečnost odmítla komentovat. Brazilský zdroj, který si přál zůstat v anonymitě uvedl, že tyto dva pasy byly považovány za běžné legitimní dokumenty.

Narozeni v Sao Paulu

Kim Čong-il, alias Ijong Tchoi se podle pasu „narodil“ 4. dubna 1940. Ve skutečnosti se ale narodil o rok později. Zemřel v roce 2011.

Kim Čong-un, alias Josef Pwag se „narodil“ 1. února 1983. Pas dostal v době, kdy mu reálně bylo mezi 12 a 14 lety. Podle údajů na pase se oba narodili v brazilském Sao Paulu.

O nynějším vůdci KLDR je známo, že studoval na mezinárodní škole ve švýcarském Bernu, kde předstíral, že je synem korejského velvyslance ve Švýcarsku.

Ve Švýcarsku studovala i jeho sestra Kim Jo-čong pod pseudonymem Kim Jo’ng-sun, která letos navštívila zimní olympijské hry v Pchjongčchangu. Studoval tu i jejich nevlastní bratr Kim Čong-nam, který byl 13. února 2017 zavražděn na letišti v Kuala Lumpur v Malajsii.