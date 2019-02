Kim Čong-un dorazí do Hanoje s předstihem. Bude jednat s vietnamským prezidentem

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přicestuje do vietnamské metropole Hanoje dva dny před summitem s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oznámila to dnes agentura Reuters s odvoláním na informaci ze tří zdrojů detailně obeznámených s harmonogramem Kimovy cesty do Vietnamu. Druhý summit Kima s Trumpem po jejich historickém prvním setkání v Singapuru v červnu loňského roku se bude konat 27. a 28. února.

Kim Čong-un přijede podle zdrojů Reuters, které s poukazem na citlivost a utajování obklopující aktivity severokorejského vůdce požadovaly zachování anonymity, do vietnamského hlavního města již 25. února. Kimova kulturní revoluce v KLDR: K-pop, tenisky a televizní seriály Přečíst článek › Před summitem s Trumpem se Kim sejde s vietnamským prezidentem a generálním tajemníkem vládnoucí Komunistické strany Vietnamu Nguyen Phu Trongem a dalšími vietnamskými oficiálními představiteli. Navštíví také přístavní město Hai Phong a průmyslové město Bac Ninh. Právě Vietnam, kterému dosud vládne komunistická strana, býval v době studené války blízkým spojencem Severní Koreje. Obě země si vzájemně poskytovaly vojenskou i politickou podporu, a to i v době vietnamské války. Druhá schůzka Trumpa s Kimem bude ve vietnamské metropoli Hanoji Přečíst článek › Vláda v Hanoji však později přijala důležité ekonomické reformy a vytvořila úzké diplomatické vazby na svého bývalého nepřítele - Spojené státy americké. Změny, kterými si Vietnam od dob studené války prošel, by podle agentury mohly posloužit jako vzor pro budoucí vývoj Severní Koreje. Druhé setkání Druhé setkání severokorejského vůdce s americkým prezidentem, které se uskuteční 27. a 28. února, naváže na historicky první schůzku lídrů obou zemí, která se uskutečnila loni v červnu v Singapuru. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo ve čtvrtek prohlásil, že Washington chce summitu naplno využít a v jednáních „pokročit tak daleko, jak to jen bude možné“. Stejně jako v předchozích případech i tentokrát budou obě strany diskutovat o ukončení korejské války, která formálně stále ještě trvá, ale především o jaderném odzbrojení Korejského poloostrova. Kim Čong-un sice v minulosti podnikl některá opatření a nařídil zrušení jedné z raketových základen, Američané však žádají výrazější aktivitu. Tu však Pchjongjang podmiňuje vstřícnějším jednáním ze strany západní mocnosti. Trump se znovu sejde s Kimem. Summit proběhne na konci února ve Vietnamu Přečíst článek ›

Autor: Lukáš Rott, ČTK