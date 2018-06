USA zrušily vojenské cvičení s Jižní Koreou. Kim Čong-un je na návštěvě Číny

Spojené státy oznámily zrušení pravidelného vojenského cvičení s Jižní Koreou, jak přislíbil minulý týden americký prezident Donald Trump po summitu v Singapuru. Mezitím vůdce Severní Koreje Kim Čong-un odjel na dvoudenní návštěvě Číny. Ačkoliv téma jeho návštěvy média tají, spekuluje se, že s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem projednává téma sankcí a denuklearizaci korejského poloostrova.

Na setkání v Singapuru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem 12. června severokorejský vůdce souhlasil s jaderným odzbrojením korejského poloostrova, zatímco americký prezident po summitu slíbil ukončení společných vojenských cvičení s Jižní Koreou.

Pravidelné společné vojenské cvičení bylo plánované na srpen. Zúčastnit se ho mělo přes 17 tisíc amerických vojáků. Zrušení potvrdili oficiální představitelé Washingtonu i Soulu.

„Zatímco pozorujeme u Severokorejců projevy dobré vůle, jak jsme viděli v Singapuru, tyto věci jsme pozastavili,“ uvedla mluvčího Bílého domu Sarah Sandersová. „Jižní Korea a Spojené státy zatím diskutují další postup. O konečném osudu společných cvičení zatím nebylo rozhodnuto,“ uvedlo jihokorejské ministerstvo obrany.

USA mají na svých základnách v Jižní Koreji na 30 tisíc vojáků. Rozsáhlá cvičení s jihokorejskou armádou se konají pravidelně každé dva roky.

Na ukončení těchto cvičení neměla zájem pouze KLDR, ale i Čína, která přítomnost amerických vojáků ve východní Asii považuje za hrozbu. Nicméně spojenci USA v regionu – Jižní Korea a Japonsko prohlásily, že vojenská cvičení považují za důležité.

Kim potřetí v Číně

Mezitím se Kim vydal na svou další cestu do Číny, která je největším ekonomickým spojencem Pchjongjangu. Hlavním tématem rozhovorů by mohly být uvalené sankce na KLDR.

Peking již dříve uvedl, že by mohly být snadno zrušeny, píše server BBC.

O detailech Kimovy zahraniční návštěvy ale čínská média mlčí. Jedná se už o jeho čtvrtou cestu do ciziny od nástupu do úřadu v roce 2011. Kim se vydal poprvé do Číny letos v březnu, kdy přicestoval vlakem. Podruhé zemi navštívil v květnu, kdy zvolil leteckou dopravu.