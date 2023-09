Severokorejský lídr Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin se sešli na kosmodromu Vostočnyj na ruském Dálném východě, informuje agentura TASS. Státníci spolu podle ní krátce promluvili. Následovat budou jednání severokorejské a ruské delegace a možná i jednání Kima a Putina mezi čtyřma očima, napsala agentura. Podle západních médií a Kyjeva hodlá Putin severokorejského lídra žádat o zbraně, které by podpořily ruskou invazi na Ukrajinu.

Kim Čong-Un a Vladimir Putin se sešli na kosmodromu na ruském Dálném východě | Foto: ČTK/Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Na videozáznamu zveřejněném agenturou RIA Novosti si Putin a Kim potřásají rukou a vyměňují zdvořilostní fráze. Severokorejský lídr Putinovi poděkoval, že ho pozval do Ruska i přes svoji vytíženost. „Velmi rád Vás vidím,“ odpověděl mu Putin.

Zatímco Putin přiletěl na kosmodrom Vostočnyj letadlem, Kim přicestoval ze své vlasti obrněným vlakem. Jde o jeho první zahraniční cestu od začátku pandemie covidu-19, během níž KLDR zcela uzavřela své hranice. Předtím se v roce 2019 sešel s Putinem v ruském Vladivostoku.

Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov se podle agentury Reuters nechtěl vyjádřit k tomu, zda Putin s Kimem budou jednat o dodávkách zbraní. Uvedl nicméně, že obě země spolupracují v „citlivých“ oblastech, a že detaily této spolupráce by se neměly zveřejňovat.

USA: Jednat se bude o dodávkách zbraní

Americký deník The New York Times začátkem září informoval, že Kim se chystá do Ruska na jednání s Putinem o možných dodávkách zbraní a munice, které by Moskva mohla použít ve své válce proti Ukrajině. Také bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby již dříve uvedl, že americké zpravodajské služby mají informace o jednáních mezi Ruskem a KLDR o dodávkách zbraní.