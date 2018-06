Kim může svým lidem nabídnout velkou budoucnost, zhodnotil Trump summit

Prezident USA Donald Trump vystoupil na tiskové konferenci jen zhruba dvě hodiny po konci summitu se severokorejským lídrem Kim Čong-unem. Ve svých vyjádřeních prohlásil, že sankce USA zůstávají v platnosti, ale také potvrdil, že vůdce KLDR brzy zahájí proces, který spoustu lidí učiní šťastnou.

Navzdory velkému tlaku americký státník prohlásil, že setkání s prvním mužem KLDR se podařilo. "Dobře jsme se poznali. Naše setkání bylo opravdu produktivní," komentoval Trump poté, co Kimovi na dálku poděkoval. "Vůdce má před sebou velkou příležitost. Může se na něj pamatovat jako na někoho, kdo pro své občany zařídil mír."

Velkým tématem byla i lidská práva. Kromě ostatků vojáků, kteří zahynuli v padesátých letech během vojenského konfliktu na Korejském poloostrově, se problému obě strany hodlají věnovat také nadále i kvůli režimu, který v KLDR panuje. "V budoucnu o tom budeme mluvit také," potvrdil americký prezident. Připomenul i loňskou smrt studenta Otta Warmbiera, jenž prý "nezemřel nadarmo" poté, co jej v Severní Koreji věznili za krádež propagandistického plakátu. Bez jeho smrti by se prý schůzka zřejmě neuskutečnila.

Podle Trumpa v budoucnu rozhodně dojde také k jadernému odzbrojení Koreje. "Věřím, že dohodu, kterou jsme podepsali, dodrží," věří. Jakmile k tomu prý dojde, stáhnou Spojené státy rovněž i sankce, které na Severní Koreu uvalily. Na otázku, zdali v denuklearizaci budou muset pomoci i USA, odpověděl, že ne, dodal však, že KLDR prý už začala ničit oblasti, kde k testům docházelo. Onu pomoc prý možná budou muset poskytnout Japonci a Jihokorejci.

Odborníci tvrdí, že dokument potvrzuje relativně slabé záruky, že tomu tak skutečně bude, prezident USA ale odpověděl, že víc nestihl. "Na víc nezbýval čas, přece jen jsem v Singapuru jen na jeden den," prohlásil. Dřívě také řekl, že k tomu, aby bylo možno hovořit o více odlišných tématech by se obě strany musely sejít víckrát.S kritikem, jenž prohlásil, že Spojené státy ze schůzky s Kimem nic nezískaly a naopak se určitých věcí vzdaly, Trump nesouhlasí. "Nevzdal jsem se ničeho, vždyť jsem tady. Nespal jsem 25 hodin. Jen někdo, kdo Donalda Trumpa nemá rád, by prohlásil, že země ze summitu nic mít nebude," kontroval.

Vyjádřil se také ke zmíněné válce z 50. let minulého století. "Stalo se to před 70 lety, pomyslete na to. Korejský poloostrov zasáhl neskutečně krvavý konflikt, během kterého zemřel i velký počet statečných Američanů. Následky způsobily, že válka vlastně dodnes neskončila, můžeme ale doufat, že se tak stane brzy. Věřím, že ano."

President Trump said he hopes the Korean War will finally end, more than 70 years after it began. The leaders of North and South Korea pledged to bring a formal end to the Korean War at another summit in April https://t.co/A6Ce6MTab4 pic.twitter.com/85dzdvDvLr — CNN (@CNN) 12. června 2018

Trump dále vyhlásil, že hodlá skončit s "hrami na válku" a časem chce vojáky USA z Jižní Koreje stáhnout. "Opravdu chci naše muže stáhnout, chci, aby se vrátili domů. Teď to ale nebude, věřím, že se tak stane v budoucnu," zhodnotil prezident další ožehavou otázku.



První muž USA dále řekl, že dnes dal naději tisícům vězňů v KLDR. "Myslím, že jsem jim pomohl. V určité době učiní Kim kroky i v této otázce. Jednou budou tito lidé, jako jedna velká skupina, skutečnými vítězi," tvrdí. Mimo jiné dodal, že Kim Čong-un přijal jeho pozvání k návštěvě Bílého domu, stane se tak však, až nastane ten správný čas, stejně jako u Trumpovy případné návštěvy KLDR.

Responding to a question about North Koreans being kept in what a reporter described as a "network of gulags," President Trump said those people are some of today's "great winners" https://t.co/AqpSzLV8x6 pic.twitter.com/x6GWdnrL3A — CNN (@CNN) 12. června 2018

“Anyone can make war, but only the most courageous can make peace.” @POTUS in Singapore at Press conference following the #SingaporeSummit pic.twitter.com/RDzSUnNPtC — Sarah Sanders (@PressSec) 12. června 2018

V budoucnu zřejmě k dalším setkáním dojde, nicméně dříve než za čtvrt roku se tak nestane. K hladkému průběhu údajně přispěla i kvalitní a dlouhá příprava, která zabrala několik měsíců. „Dostali jsme se dál, než jsem si vůbec mohl myslet,“ řekl Trump.

Americký prezident a úspěšný podnikatel dále podle CNN hovořil i o tom, že Kimovi v rozhovorech ukázal, jak by mohla jeho budoucnost vypadat, pokud zvolí cestu míru. Údajně mluvil i tom, ať si představí krásné pláže, luxusní byty či výhled z oken těch nejlepších hotelů. "Poukázal jsem, ať myslí i trochu jako makléři," prozradil Trump. Poté prý promítl video se zmíněnými věcmi, které Kima ohromilo.

Trump said he brought Kim to the table by showing him what the future could look like should he choose the path of peace: "Instead of [testing missiles] you could have the best hotels in the world right there. Think of it from a real estate perspective" https://t.co/x8ju4tApWY pic.twitter.com/nGDb6ktQvv — CNN (@CNN) 12. června 2018

Kompletní tisková konference v Singapuru byla první akcí podobného typu, již americký prezident za poslední rok absolvoval. Naposledy se takto rozpovídal v únoru 2017, když hodnotil "nefér média".