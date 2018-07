Velký pokrok, Kim mi poslal velmi milý dopis, tweetoval Trump

Americký prezident Donald Trump zveřejnil na svém Twitteru dopis od severokorejského vůdce Kima Čong-una. Šéf KLDR v něm uvádí, že doufá v novou budoucnost vzájemných vztahů. Trump vyjádřil nad tímto listem potěšení. Informuje o tom agentura AFP.

Kim Čong-un vyzval v dopise z 6. července amerického prezidenta, aby konkrétními kroky posílil vzájemnou důvěru obou zemí, a vyjádřil víru v novou budoucnost mezi KLDR a USA.

Společný summit obou vůdců, k němuž došlo před měsícem v Singapuru, spustil podle jeho slov "důležitý proces" a představuje "smysluplnou cestu". Napsal také, že vzájemné vztahy by mohla ještě víc posunout další společná schůzka na nejvyšší úrovni.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. července 2018

Americký prezident zhodnotil jeho dopis jako velmi milý a uvedl, že došlo k velkému pokroku.

Trump na červnovém jednání v Singapuru přijal dohodu, podle níž by mělo dojít k postupnému jadernému ozbrojení KLDR výměnou za reciproční ústupky Spojených států, týkající se zejména možnosti, že USA zruší sankce vůči KLDR a nebudou vůči severokorejskému režimu vystupovat nepřátelsky. Kritici to hodnotili jako výrazný Trumpův ústupek a poukazovali na to, že dohoda neobsahuje žádná konkrétní data.