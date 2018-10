Kim pozval na návštěvu papeže Františka. Chce podpořit mírová jednání

Vatikán a Severní Korea mezi sebou v současnosti nemají žádné diplomatické vztahy. Pozvánku severokorejského diktátora tak papeži doručí prezident Jižní Koreje Mun Če-in, který se s Františkem setká příští týden během své oficiální návštěvy Evropy.

„Prezident Mun navštíví Vatikán 17. a 18. října, aby znovu potvrdil naprostou podporu snahám o mír a stabilitu Korejského poloostrova,“ uvedl na setkání s novináři mluvčí jihokorejského prezidenta Kim Ui-kjom. „Papeži Františkovi bude při setkání tlumočit zprávu vůdce Kima, který nejvyššího představitele katolické církve rád vřele přivítá na návštěvě Pchjongjangu.“

Kim podle agentury Reuters vyslovil své přání setkat se s papežem během zářijového summitu lídrů obou korejských zemí, žádný konkrétní termín však nenavrhl. Jde o první snahu severokorejského vůdce o schůzku s hlavou katolické církve od roku 2000, kdy podobné přání vyslovil Kimův otec Kim Čong-il. S tehdejším papežem Janem Pavlem II. se však nakonec nesetkal.

Severokorejská ústava zaručuje občanům svobodnou volbu náboženství, pokud nebude podrývat autoritu státu. Kromě několika vymezených lokalit však nejsou povoleny žádné otevřené náboženské aktivity.

Podle serveru WorldAtlas se dvě třetiny Severokorejců nehlásí k žádnému náboženství. Největší část věřících obyvatel, přibližně 16 procent, vyznává tradiční korejský šamanismus, dalších 13,5 procenta se řídí zásadami čeondoismu. V zemi žije také 4,5 procenta buddhistů. Ke křesťanské víře se hlásí naprostá minorita, přibližně 1,7 procenta obyvatel.

Kim Čong-un dlouhodobě projevuje ochotu o uvolnění napětí a ukončení konfliktu mezi oběma Korejemi a usiluje o jednání se světovými velmocemi v čele se Spojenými státy. Ústředním motivem jednání je denuklearizace Korejského poloostrova, trojice zemí však usiluje i o vzájemnou ekonomickou spolupráci či formální ukončení korejské války.

V červnu letošního roku se Kim v Singapuru sešel s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na historicky prvním jednání lídrů Spojených států a Severní Koreje se obě strany domluvily na vzájemné spolupráci. Již třikrát se v letošním roce setkaly hlavy obou Korejí.

.@SecPompeo had a good meeting with Chairman Kim today in Pyongyang. Progress made on Singapore Summit Agreements! I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future. pic.twitter.com/bUa2pkq80s