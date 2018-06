Kim přistál v Singapuru. Přípravy na historický summit s Trumpem vrcholí

Speciál s vůdcem KLDR Kim Čong-unem právě přistál v Singapuru. Historická schůzka s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se uskuteční v úterý, jejím ústředním tématem má být jaderné odzbrojení korejského poloostrova.

Na cestě do jihovýchodní Asie je také Trump, který kvůli setkání s Kimem předčasně opustil summit zemí G7. Přiletět by měl během neděle. Bude to vůbec poprvé, co se lídr Severní Koreje sejde s americkým prezidentem.

Singapurský ministr zahraničí Vivian Balakrishnan přivítal Kima na svém území.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10. června 2018

Kim bude v Singapuru bydlet v hotelu St Regis. Splňuje jeho podmínku, že jej nevlastní Američan. Trump přenocuje v hotelu Shangri-La.

Setkání začne v úterý v 09:00 místního času (03:00 SELČ) v hotelu Capella na ostrově Sentosa. Každý se ještě sejdem s premiérem Singapuru Hsien Loongem.