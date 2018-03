Kimův bratr byl na letišti v Malajsii zavražděn na příkaz KLDR, tvrdí USA

„Toto veřejné pohrdání zákazem používání chemických zbraní demonstruje bezohlednou povahu severokorejského režimu. Použití zbraní hromadného ničení jakéhokoliv druhu nemůžeme tolerovat,“ prohlásila mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauert. Informoval o tom server BBC.

Spojené státy nicméně nařkly z vraždy KLDR již hned pár dní po útoku. Severní Korea zapojení do incidentu dlouhodobě odmítá.

Nové sankce, které platí od 5. března, jsou především symbolické. Pojí se s obrovským množstvím represivních ekonomických opatření, které USA proti KLDR již zavedly v minulosti.

Americké ministerstvo zahraničí své stanovisko oznámilo den poté, co se z hlavního města KLDR Pchjongjangu vrátila jihokorejská delegace. Během večeře se s Kim Čong-unem dohodla na obnovení horké vojenské linky mezi oběma zeměmi. Řeč byla i o jaderných zbraních. Kim Čong-un se se zástupci Jižní Koreje setkal vůbec poprvé od svého nástupu do úřadu v roce 2011.

Delegace obou zemí začaly již během olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu plánovat oficiální schůzku prezidentů obou zemí. Sejít by se měli příští měsíc.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že „diskuze o jaderných zbraní je pozitivní, může být ale falešnou nadějí“.

Kim Čong-nam měl s Kim Čong-unem společného otce bývalého prezidenta Kim Čong-ila. Matky měli ale rozdílné. Byl považován za černou ovci rodiny a dlouhodobě žil mimo KLDR, především na Macau, pevninské Číně a Singapuru. I když byl starší, vlády se chopil jeho bratr.

V minulosti se několikrát vyjádřil kriticky na adresu vládnoucí dynastie. V roce 2012 prohlásil, že jeho mladšímu bratrovi chybí schopnosti potřebné pro výkon prezidentské funkce.

Obě vražedkyně, původem z Indonésie a Vietnamu byly po útoku zadrženy. Na svou obhajobu ženy tvrdily, že byly přesvědčeny, že šlo o žert, který má natáčet skrytá kamera. Soud s nimi ještě nebyl ukončen.

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!