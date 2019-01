Slovensko zřejmě směřuje k nejvážnější ústavní krizi od konce vlády Vladimíra Mečiara. Vládnoucí koalice má plán, jak za tuto cenu obejít prezidenta Andreje Kisku a prosadit expremiéra Roberta Fica do čela Ústavního soudu.

Andrej Kiska to řekl zcela jasně, a nemusel přitom ani Roberta Fica jmenovat. „Rozumím, že vás zajímá vyjádření především k jednomu kandidátovi,“ řekl včera Kiska novinářům. „V návrhu vidím jména několika lidí, které bych s radostí jmenoval, i takové (lidi), které bych nikdy nejmenoval.“ Slovenský prezident k tomu pak dodal, že ústavní soudce musí mít nejen odborné, ale i morální kvality.

O tom, že Robert Fico. který v pondělí podal kandidaturu, patří do skupiny těch, jež nemají u Kisky šanci, na Slovensku nikdo nepochybuje. Opozice i většina médií ostatně pokládají Ficovu kandidaturu za špatný vtip.

Půjde to i bez Kisky

Parlament by měl nyní ze 40 kandidátů vybrat osmnáct, z nichž pak prezident Kiska jmenuje 9 nových soudců Ústavního soudu s dvanáctiletým mandátem, tedy do roku 2031. Ovšem pokud seznam kandidátů dostane ještě do konce svého působení v úřadě, které vyprší 15. června. V případě, že předseda Ústavního soudu nebude jmenován, nebude mít ale vítěz březnových prezidentských voleb možnost složit přísahu. Tu totiž skládá do rukou šéfa soudu.

Připravená krize

Poradce Kisky, bývalý předseda Ústavního soudu Ján Mazák tvrdí, že právě tento plán chce vládnoucí koalice prosadit. V jeho rámci může totiž Roberta Fica prohlásit členem a posléze šéfem Ústavního soudu předseda parlamentu. Tím je Andrej Danko z vládní Slovenské národní strany. „Ti, kteří počítají s tímto vývojem a stavem, si zjevně dobře přečetli ústavu,“ uvedl Mazák pro Deník N. A dodal, že po nominaci Fica země k této ústavní krizi zjevně směřuje.

Fico, který musel loni na jaře odstoupit z postu premiéra, by byl jako ústavní soudce 12 let neodvolatelný a získal by i širokou imunitu.