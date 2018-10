Kiska prohrál spor o pozemky. Měl by rezignovat a opustit zemi, zaútočil soudce

Slovenský prezident Andrej Kiska v pátek prohrál prvoinstanční soud o vlastnictví pozemku v katastru obce Veľký Slavkov. Soudce, který případ rozhodoval, po vynesení verdiktu na prezidenta zaútočil slovy, že by se měl vzdát funkce, opustit politiku a přestěhovat se do nějaké jiné země.

Soudní spor se týkal pozemků pod Tatrami, na něž si činí nárok jak slovenský prezident, tak popradský zubař Ján Franc. Ten je přesvědčen o tom, že se stal obětí „velkého podvodu“. Až v roce 2013 totiž zjistil, že v katastru již není veden jako majitel pozemku, který dlouhodobě pronajímal zemědělskému družstvu.

Spornou parcelu Kiska ještě před svým vstupem do politiky odkoupil od realitní kanceláře – a to údajně za 54 420 slovenských korun, ačkoli cena pozemku v současnosti přesahuje milion eur. Kiska tvrdil, že pozemky nabyl v dobré víře. To ale žaloba podle listu Sme opakovaně zpochybnila, když upozornila i na neochotu protistrany předložit listiny potvrzující vlastnictví.

Soudce dal za pravdu žalující straně, když uznal, že právoplatným vlastníkem sporných pozemků je Franc. „Je absolutně nezpochybnitelné, že pán Franc nabyl těchto pozemků od svého otce, a to na základě darovací smlouvy. Pán Kiska získal pozemky v dobré víře. Kdyby ale soud zamítl jeho žalobu, přišel by pán Franc o něco, co mu ve skutečnosti patřilo. Bylo by to spravedlivé rozhodnutí?“ citoval slovenský deník Sme soudce Okresního soudu v Popradu Miroslava Radačovského.

Soudce zároveň zaútočil na Kisku a doporučil mu, aby rezignoval. „Kdybych já byl prezidentem republiky a jakýkoli soudce by zjistil všechny skutečnosti a souvislosti tak jako já, vzdám se funkce, nebudu se ucházet o žádnou jinou a odejdu do státu, kde se cítím dobře, například do Spojených států či Izraele. Tak bych se zachoval já,“ řekl Radačovský televizi TA3.

Zjevná zaujatost a nenávist

Kiska se následně prostřednictvím své kanceláře vyjádřil, že rozhodnutí soudu respektuje, soudcova slova ho ale překvapila. „Rozhodnutí soudu prezident respektuje, ale slova soudce o tom, že by se měl vystěhovat ze Slovenska, ho překvapila. Proto zvažuje, jak bude dále postupovat. A to vzhledem na soudcovu zjevnou zaujatost a nenávist vůči prezidentovi, který tím poškodil rozhodnutí soudu,“ citoval deník Sme z prohlášení Kanceláře prezidenta.

Soudce připustil, že se Kiska proti rozsudku ještě může odvolat, dodal ale, že „pokud má etiku, charakter a čest, tak nebude zpochybňovat toto rozhodnutí“. Advokát slovenského prezidenta Ladislav Scholcz ovšem podle Denníku N odvolání nevyloučil.