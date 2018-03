Průlom v jednání? KLDR a Jižní Korea po 10 letech uspořádají vrcholnou schůzku

#BREAKING North Korea willing to denuclearise if security guaranteed: Seoul

Severní a Jižní Korea se dohodly, že spolu budou opět komunikovat - na konci dubna chtějí uspořádat vrcholnou schůzku svých lídrů. Během této doby má dojít ke "zmrazení" atomových zbraní Severokorejců. Soul prohlásil, že by se Severní Korea mohla zbavit svých jaderných zbraní úplně, pokud jí Jižní Korea zaručí bezpečnost. Země potvrdily i opětovné zřízení horké linky, která by tak byla obnovena po deseti letech.

Jihokorejská prezidentská kancelář o novinkách informovala poté, co se dnes vrátila z návštěvy KLDR vysoká jihokorejská delegace, která se setkala se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

‘The North has clarified its willingness to denuclearize the Korean Peninsula if #NorthKorea's security is guaranteed’ – presidential office https://t.co/5dyqn6N0PC pic.twitter.com/d8oy5isysU