Covid do KLDR prý přišel kvůli záhadným předmětům, tvrdí tamní média

Neidentifikovatelný materiál u hranic

Podle severokorejských státních médií bylo při oficiálním vyšetřování zjištěno, že se dvě osoby v počátcích epidemie nakazily koronavirem poté, co přišly do kontaktu s neidentifikovaným materiálem poblíž jihokorejských hranic.

„Osmnáctiletý voják a pětileté dítě byli pozitivně testováni na virus na začátku dubna poté, co našli neidentifikovatelné předměty na kopci v Ipho-ri,“ uvedla severokorejská agentura. Od té doby se dle místních médií „zhoubný covid-19 v KLDR rychle rozšířil“.

Všechny předměty je nutné nahlásit

V důsledku vyšetřování dostali lidé v zemi pokyn, aby byli ostražití vůči cizím předmětům přicházejícím prostřednictvím větru a jiných klimatických jevů v oblastech podél demarkační linie a hranic, píše britská BBC.

Každý, kdo si všimne podivného předmětu by měl nález dle instrukcí okamžitě nahlásit pohotovostnímu protiepidemickému týmu.

Svým prohlášením poukazují severokorejská státní média nikoliv na UFO, ale dost možná na Jižní Koreu. Uzavřená hranice mezi Korejemi je sice jednou z nejpřísněji střežených na světě, ale jihokorejští aktivisté již léta pouštějí přes hranici balony s letáky informující o humanitární pomoci.

Ačkoliv zpráva přímo nezmiňuje Jižní Koreu, Soul v reakci na tato prohlášení uvedl, že neexistuje žádná možnost, že by se koronavirus mohl tímto způsobem do KLDR dostat.

Pandemická situace v KLDR

Od konce dubna bojuje Severní Korea s explozivní vlnou 4,7 milionu případů „horečky“, o nichž se předpokládá, že jde o netestované infekce covidem. Kim Čong-un v květnu epidemii označil za „největší zmatek, který na naši zemi dopadl od jejího založení“, uvedla státní média.

Až do letošního roku země tvrdila, že je zcela coviduprostá, ačkoli někteří odborníci se domnívají, že virus zde mohl kolovat již dříve. Její 25 milionová populace je zranitelná kvůli neexistenci očkovacího programu a špatnému systému zdravotní péče, ačkoli v posledních týdnech se v médiích objevily zprávy, že Pchjongjang přijal nabídku na vakcíny z Číny.

Není jasné, kolik Severokorejců, pokud vůbec nějací, bylo dosud očkováno.

V posledních několika týdnech se podle oficiálních představitelů počet nových případů výrazně snížil, mnozí však podezírají vládu, že skutečná čísla podhodnocuje.

Epidemie začala několik měsíců poté, co Sever uvolnil přísnou uzávěru svých hranic s Čínou (nákladní vlaky poprvé od začátku roku 2020 obnovily jízdy mezi oběma zeměmi). „Jakýkoli náznak, že by se virus mohl do země dostat touto cestou, zejména v době kdy se Čína potýkala s těžkou epidemií varianty Omicron, by vyvolal obtížné a diplomaticky citlivé otázky,“ řekl agentuře Reuters odborník na Severní Koreu profesor Lim Eul-chul.

„Pokud by dospěli k závěru, že virus pochází z Číny, museli by zpřísnit karanténní opatření v pohraniční oblasti, což by znamenalo další komplikace pro severokorejsko-čínský obchod,“ dodal.