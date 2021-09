"Nezaznamenali jsme činnost v jaderném reaktoru (v Jongbjonu) od prosince 2018 do začátku července 2021," uvádí se ve zprávě MAAE s pátečním datem. Od začátku minulého měsíce podle ní experti této agentury evidují mimo jiné vypouštění chladící vody související s činností reaktoru.

Pode tiskové agentury Yonhap dorazil o víkendu do Washingtonu jihokorejský zmocněnec pro jednání o severokorejském jaderném programu No Kju-tuk. Už minulý týden jednal v Soulu americký zvláštní vyslanec pro Severní Koreu Sung Kim. "Rád bych hovořil o různých tématech týkajících se Korejského poloostrova, včetně severokorejského jaderného programu." řekl No novinářům ve Washingtonu.

Severní Korea se v roce 1985 připojila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT), ale v lednu 2003 od ní odstoupila. Od roku 2003 se uskutečnilo několik kol šestistranných rozhovorů s KLDR, jichž se dále účastnily Jižní Korea, Japonsko, USA, Čína a Rusko. O jednání o denuklearizaci KLDR se neúspěšně pokoušel bývalý prezident Donald Trump, který se třikrát setkal s lídrem KLDR Kim Čong-unem. Trump požadoval, aby se Severní Korea nejprve zcela vzdala vývoje jaderných zbraní, teprve potom byl ochoten odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy.