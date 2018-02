Bratr se na vás těší. Kimova sestra pozvala prezidenta Jižní Koreje do KLDR

Jihokorejský prezident se setkal se sestrou Kim Čong-una a dalšími členy delegace z KLDR u příležitosti právě probíhajících zimních olympijských her v Pchjongčchangu.

Diktátorova sestra předala podle BBC prezidentu Munovi pozvání v písemné formě. „Vytvořme podmínky pro to, aby se schůzka uskutečnila,“ řekl podle agentury Reuters mluvčí jihokorejského prezidenta.

Kim Yo Jong’s note when she visited the South Korean Presidential Office. “I hope Pyongyang and Seoul will become closer in the hearts of Koreans and will bring unification and prosperity in the near future.” pic.twitter.com/BsAtD3J2w4