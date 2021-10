V polovině září KLDR zkušebně odpálila dvě balistické rakety, které dopadly do vod mezi Japonskem a Korejským poloostrovem. O dva dny dříve oznámila, že otestovala novou řízenou střelu dlouhého doletu. Podobné testy podle agentury AP provedla poprvé po šesti měsících. Testy balistických raket zakazují KLDR rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

Tento týden už agentury informovaly s odvoláním na jihokorejskou vládu, že KLDR v úterý odpálila do moře balistickou raketu krátkého doletu. Pchjongjang později prostřednictvím KCNA prohlásil, že šlo o nově vyvíjenou hypersonickou raketu.

