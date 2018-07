KLDR porušila slib ze summitu. Vytváří balistické střely, ukázaly satelity

Podezřelou aktivitu údajně zachytily americké špionážní satelity. Práce na balistických střelách prý neustává, agentura Reuters nicméně dodává, že na druhou stranu není zřejmé, jak daleko se Severokorejci v rozdělaných projektech prozatím dostali.

Přitom na summitu v Singapuru, který v červnu Trump i Kim absolvovali, se odsouhlasilo, že KLDR se postupně veškerého nukleárního arzenálu zbaví. Údajně sice nebylo upřesněno, kdy se tak stane, první muž USA však dodal, že Severokorejce již jako jadernou hrozbu nevidí.

U.S. detects new activity at North Korea factory that built ICBMs: source https://t.co/Qx7ZtKJ12x pic.twitter.com/LFr9hEGcDc