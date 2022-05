KLDR podle Soulu odpálila blíže neurčenou střelu. Může jít o balistickou raketu

ČTK

Severní Korea odpálila směrem do Japonského moře blíže neurčenou střelu, informovala ve středu jihokorejská armáda podle agentur. Japonská pobřežní stráž uvedla, že by to mohla být balistická raketa. Jde o čtrnáctou podobnou zkoušku, kterou izolovaný komunistický stát letos provedl.

Nová mezikontinentální balistická raketa Hwasong-17 během vojenské přehlídky k 90. výročí založení armády KLDR na Kim Ir-senově náměstí v Pchjongjangu 25. dubna 2022. | Foto: ČTK

Agentura Reuters píše, že tyto informace přicházejí jen několik dnů poté, co Severokorejský vůdce Kim Čong-un během velkolepé vojenské přehlídky prohlásil, že Pchjongjang své jaderné síly bude vyvíjet "co nejrychlejším tempem". Příští týden se úřadu ujme nový konzervativní jihokorejský prezident Jun Sok-jol. Severokorejská armáda střelu odpálila z letiště Sunan v Pchjongjangu. Japonská pobřežní stráž vyzvala posádky lodí, aby se na moři případně nepřibližovaly k částem střely. Žádné podrobnosti o ní, včetně délky doletu a výšky, nejsou známy. Symbolický význam? Putin možná 9. května vyhlásí Ukrajině válku, zaznívá Neobvykle rychlé tempo, jakým Severní Korea zbraně letos testuje, podle agentury AP dokládá, že rozvíjí svůj raketový program a zároveň se snaží vyvíjet tlak na Spojené státy kvůli rozhovorům, které ještě za vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa uvázly v mrtvém bodě. Existují také známky toho, že se severokorejský režim chystá v komplexu na severovýchodě země provést jaderný test. Šlo by o sedmou takovou zkoušku vůbec a první od roku 2017. AP uvádí, že Severní Korea v minulosti prováděla zkoušky zbraní v době, kdy se v Soulu a ve Washingtonu střídaly vlády. Snaží se tak získat silnou pozici pro případná vyjednávání.