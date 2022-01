Je to poprvé za téměř dva roky, co byl raketovému testu Kim oficiálně osobně přítomen, napsala agentura AP. "Jeho přítomnost ukazuje, že Severní Korea věnuje tomuto zbrojnímu programu mimořádnou pozornost," napsal na twitteru spolupracovník americké Carnegieho nadace pro mezinárodní mír Ankit Panda.

Na rozdíl od jiných raketových testů z poslední doby severokorejský list Rodong sinmun zveřejnil fotografii Kima sledujícího odpal na své titulní straně. "Ačkoli Kim patrně neoficiálně osobně sledoval i jiné zkoušky, jeho snímek na první straně deníku Rodong sinmun je velmi významný. Znamená to, že Kimovi nevadí, že je osobně spojován s testy nových zbrojních technologií. A nestará se o to, jak se na to dívají Spojené státy," uvedl Chad O'Carroll z organizace Korea Risk Group monitorující dění v KLDR.

Americká, jihokorejská a japonská armáda v úterý oznámily, že Severní Korea pokusně odpálila přes své východní pobřeží pravděpodobně balistickou raketu, která doletěla do vzdálenosti asi 700 kilometrů. Byl to druhý takový test KLDR během necelého týdne.

Podle severokorejské oficiální tiskové agentury KCNA se jednalo o hypersonický kluzák, který po oddělení od nosné rakety uletěl 600 kilometrů, pak 240 kilometrů manévroval a nakonec zasáhl cíl na moři ve vzdálenosti 1000 kilometrů. Na snímcích zveřejněných agenturou KCNA je vidět, jak Kim sleduje start rakety z malé kabiny společně s dalšími vysokými činiteli, včetně jeho sestry Kim Jo-čong.

Strategická zbraň

Kim podle KCNA pochválil vojenské vědce a představitele podílející se na vývoji hypersonického raketového systému, který označil za nejdůležitější součást nového pětiletého plánu oznámeného počátkem roku 2021. Agentura AP uvedla, že KLDR novou raketu řadí mezi "strategické zbraně", což naznačuje, že systém je vyvíjen, aby nesl jaderné hlavice.

"Severní Korea je podle všeho přesvědčena, že hypersonické zbraně jsou přelomovou technologií a zajistí jí vstup do jaderného klubu v době, kdy se v jejich vývoji předhánějí USA, Rusko a Čína," prohlásila podle AP analytička Duyeon Kimová z washingtonského Střediska pro novou americkou bezpečnost (Center for a New American Security).

Hypersonické zbraně se pohybují nejméně pětkrát větší rychlostí než zvuk a jsou díky rychlosti a manévrovatelnosti obtížněji sledovatelné a zachytitelné. Experti se domnívají, že KLDR musí provést více úspěšných testů hypersonických střel s větším dosahem, aby získala důvěryhodný hypersonický zbrojní systém. To jí podle nich potrvá roky, píše agentura AP.

Spojené státy kvůli nedávným testům zavedly sankce vůči šesti Severokorejcům, jednomu Rusovi a subjektu, který je podle nich zodpovědný za obstarávání zboží pro severokorejský zbrojní program.

Krok USA učinily v souladu se snahou zabránit pokroku KLDR na poli zbraní hromadného ničení a programu balistických raket, uvedlo americké ministerstvo financí. Rozhodnutí podle něj předcházelo šest případů odpálení raket od září 2021, které podle Spojených států odporovaly několika rezolucím Rady bezpečnosti OSN.