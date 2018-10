KLDR vlastní odhadem až šedesát jaderných zbraní, tvrdí jihokorejský ministr

Jihokorejský ministr pro sjednocení ostrova Čo Mjong-kjon v reakci na interpelaci v jihokorejském parlamentu v pondělí uvedl, že podle jeho odhadů vlastní KLDR 20 až 60 jaderných zbraní. Jedná se o první veřejný komentář představitele Soulu k velikosti severokorejského jaderného arzenálu.

Čo, který řekl, že údaje pochází od Národní zpravodajské služby, mohl neúmyslně odhalit tajné informace. Národní zpravodajská služba, která je hlavní jihokorejskou špionážní agenturou, výroky ministra nekomentovala.

Jeho ministerstvo však v úterý zdůraznilo, že Čoův komentář neznamená, že by Jižní Korea oficiálně uznala KLDR za jaderný stát. To podle agentury AP naznačuje, že diplomatické úsilí jihu, aby se Pchjongjang definitivně zbavil svého jaderného programu, bude pokračovat.

Podle jihokorejské vládní zprávy vyrobil Pchjongjang pravděpodobně 50 kilogramů „zbraňového“ plutonia, což je dostatečné množství pro minimálně osm bomb.

Jihokorejské hodnocení severokorejského jaderného arzenálu se přitom příliš neliší od dalších zahraničních civilních odhadů, které se většinou opírají o množství jaderných materiálů, které KLDR údajně vyrobila.

Vědci ze Stanfordské univerzity, včetně jaderného fyzika Siegfrieda Heckera, kteří v roce 2010 navštívili severokorejský jaderný komplex v Jongbjonu, letos uvedli, že KLDR může mít 250 až 500 kilogramů vysoce obohaceného uranu. Takové množství by stačilo na výrobu 25 až 30 jaderných zařízení.

Kim tvrdí, že chce odzbrojení

Mnoho zahraničních odborníků tvrdí, že Severní Korea pravděpodobně stále provozuje další tajná zařízení na obohacování uranu. Severokorejský vůdce Kim Čong-un přitom letos začal jednat se svým jihokorejským sousedem a Spojenými státy a mimo jiné deklaroval souhlas s jaderným odzbrojením Korejského poloostrova.

„Kim souhlasil s trvalým uzavřením testovacího střediska a vývoje balistických raket za přítomnosti mezinárodních expertů," prohlásil po zářijovém summitu představitelů obou korejských republik jihokorejský prezident Mun Če-in.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo poté v reakci prohlásil, že by se KLDR mohla vzdát jaderných zbraní do tří let.