KLDR vrátila Američanům ostatky 55 vojáků, kteří padli v Korejské válce

Jak na summitu v Singapuru řekli, tak udělali. Zástupci Severní Koreje ve čtvrtek odeslali Spojeným státům nazpět ostatky 55 vojáků, kteří na Korejském poloostrově přišli o život ve válce v letech 1950-1953. Prezident USA Donald Trump na Twitteru svému protějšku, Kim Čong-unovi, poděkoval. Více než 5000 dalších bojovníků je stále nezvěstných.

„Ostatky amerických vojáků již brzy opustí Severní Koreu a zamíří do Spojených států. Po tolika letech to bude pro mnoho rodin skvělý okamžik. Dík patří Kim Čong-unovi,“ uvedl první muž USA na svém twitterovém profilu.

Pozůstalí na vážené příslušníky svých rodin čekali mnoho let. Vybraní zástupci armády USA na letišti v Jižní Koreji vytvořili čestnou gardu, která měla letadlo s pozůstatky 55 vojáků přivítat. Převezeny byly do města Osanu, kde je převezme americká ambasáda.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. července 2018

Nyní je na programu nejen slavnostní repatriace, jež je naplánována na prvního srpna, nýbrž také složité a zdlouhavé testování, které má za úkol potvrdit, že převezení byli skutečně Američané. Podle britské BBC by právě tento proces klidně mohl trvat i několik let.



V letech 1950-1953 bojovalo proti Severní Koreji po boku Jihokorejců přes 326 tisíc amerických vojáků. Zhruba 5300 z nich bylo ztraceno na území dnešní KLDR a doposud nebylo nikým zaznamenáno (a samozřejmě také případně navráceno, kam patří). Většina pravděpodobně zemřela ve vězeňských táborech, zhruba tisícovka by stále měla být i na území demilitarizované oblasti mezi oběma zeměmi.

Thousands of soldiers from the US air base and their families are lining the route to welcome the fallen soldiers home. Over 5000 US soldiers remain unaccounted for in North Korea after the war. The remains will be tested to check they are Americans. pic.twitter.com/SskSWIHKxO — Laura Bicker (@BBCLBicker) 27. července 2018

Právě navrácení mrtvých vojáků bylo jedním z bodů, o němž na červnovém summitu v Singapuru diskutovali vůdce KLDR Kim Čong-un a prezident USA Donald Trump. Mimo to byla na programu především úplná denuklearizace Severní Koreje a celkové zlepšení vztahů obou zemí.

Již dříve, konkrétně v letech 1990-2007, byly Spojeným státům navráceny ostatky 229 těl. Jakékoli další "zpáteční cesty" nicméně poté Kim Čong-un zastavil, neboť vztahy KLDR s USA se, i kvůli jadernému programu, stále zhoršovaly.