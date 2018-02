KLDR vyšle na olympiádu kontroverzního generála. Plánoval útoky proti Soulu

Severokorejskou delegaci, která se zúčastní závěrečného ceremoniálu pchjongčchangské olympiády, povede generál Kim Jong-čchol. Ten je podezřelý z toho, že naplánoval několik útoků na Jižní Koreu. Mimo jiné údajně stál za potopením jihokorejské fregaty Čchonan, při němž před osmi lety zahynulo 46 členů jihokorejského námořnictva.

Kim Jong-čchol je aktuálně místopředsedou ústředního výboru Korejské strany práce, v minulosti však stál také v čele vojenské rozvědky, kterou Soul obviňuje z toho, že podnikla několik útoků proti Jižní Koreji.

V roce 2010 nechal údajně torpédovat jihokorejskou fregatu Čchonan, jejíž posádku tvořilo 46 námořníků. Je rovněž autorem nechvalně proslulého výroku, že „Severní Korea promění Soul v moře plamenů“.

Ačkoli Spojené státy i Jižní Korea zařadily čtyřhvězdičkového generála kvůli podpoře severokorejského jaderného programu na černou listinu, Soul se rozhodl osmičlennou severokorejskou delegaci „pro dobro her“ přijmout. Podle dostupných informací by se výprava, která v zemi setrvá tři dny, měla dokonce sejít s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem.

Vyslání kontroverzního Kim Jong-čchola dává návštěvě severokorejské delegace i delikátní diplomacii mezi oběma Korejemi zvláštní nádech a obrací ji jiným směrem od ofenzivy šarmu, kterou při zahájení her nabídla sestra severokorejského diktátora Kim Jo-čong, zdůraznil britský list The Financial Times.

„Severní Korea si musí velice dobře uvědomovat, že návštěva Kim Jong-čchola v zemi může být problematická. Přesto jej ale vyslali, protože je nejlepší osobou pro projednávání citlivých politických a vojenských témat,“ myslí si profesor Kjungnamské univerzity Lim Jol-čchul.

Společně s Kim Jong-čcholem přijede do Jižní Koreje i Ri Son-kwon, jenž byl hlavním severokorejským vyjednavačem při mezinárodních rozhovorech, na nichž se v lednu připravovala severokorejská účast na olympiádě. Ri Son-kwon se zúčastnil již zahajovacího ceremoniálu olympijských her.