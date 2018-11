KLDR zrušila jednání s americkým ministrem zahraničí. Schůzka s Trumpem platí

Za v přepočtu 8,8 milionu korun vydražila aukční síň Christie's kolečkové křeslo fyzika Stephena Hawkinga. Jde o více než 15násobek odhadní ceny. Do aukce šel rovněž i strojopis jeho disertační práce, který se prodal za 17,4 milionu korun. S odkazem na aukční síň Christie's o tom informoval The New York Times.