Klenoty v krabici od sušenek? Alžběta II. prozradila zákulisí své korunovace

Některé britské korunovační klenoty přečkaly druhou světovou válku v krabici od sušenek. To a mnoho dalších zajímavostí odhalil nový dokument BBC, v němž britská královna Alžběta II. vzpomínala na svou korunovaci i to, co jí předcházelo. Ve velmi otevřeném rozhovoru pak odtajnila, jaká úskalí na tehdy mladou princeznu čekala.

V dokumentu The Coronation (Korunovace), který BBC odvysílala v neděli večer, se objevila informace, že otec královny Alžběty, král Jiří VI., vyzval personál paláce, aby z Londýnské věže odnesl nejcennější drahokamy. Ty jsou součástí britských korunovačních klenotů. Nejbližší pracovníci paláce je poté skryli v obavě před invazí nacisty. Druhou světovou válku tak nakonec klenoty přečkaly v plechové krabici od sušenek.

Detaily celé operace však byly natolik tajné, že o tomto úmyslu neměla ponětí ani královna Alžběta II. - v té době dospívající princezna. Během natáčení dokumentu BBC však zmínila i soubor dopisů, v nichž sir Owen Morshead, tehdejší královský knihovník popisuje, jakým způsobem byly klenoty ukryty.

Zaměstnanci paláce vybudovali speciální komoru pod jedním ze vstupů do zámku Windsor. U vstupu do tohoto průchodu byla padací dvířka a následně dvoje ocelové dveře, za nimiž byla plechovka s klenoty uchována. Zajímavé je, že tento tajný výklenek v pevnosti Berkshire dodnes existuje.

15 minutes in and absolutely fascinating. Wonderful to hear The Queen speak so candidly #TheCoronation #CrownJewels

Mezi zakopanými cennostmi byl i takzvaný rubín Černého prince. Ten pochází už z roku 1415, kdy ho měl ve své přilbě vsazen Jindřich V. v bitvě u Azincourtu. Rubín je součástí Britské imperiální koruny. Tu královna nosí například na ustavujících schůzích britského parlamentu.

Královna Alžběta zpravidla neposkytuje žádné rozhovory, avšak při příležitosti 65. výročí své korunovace udělala výjimku. Pro BBC One s humorem vzpomínala na korunovační ceremonii a s ní spojené nepříjemnosti. Tehdy šestadvacetiletá Alžběta například trpěla při dlouhé jízdě v pozlaceném čtyřtunovém kočáře směrem k Westminsterskému opatství. O jízdě řekla, že byla doslova „strašná“. Protože prakticky seděla jen na pružinách potažených kůží, což nebylo příliš pohodlné.

Tonight watch as The Queen talks about her experience of travelling in The Gold State Coach for Her Majesty's Coronation, in the new programme The #Coronation @bbcone at 20:00 GMT.

The Coach has been used at every coronation since George IV's in 1821.



Zároveň však s humorem sobě vlastním dodala: "To je to, o čemž předpokládám, že je začátek života skutečného panovníka.“ To však bylo pouze jedním z mnoha nepohodlí, která na královnu čekala.

Mladá Alžběta na sobě také měla i těžký hermelínový plášť s perlami, který doslova drhnul o koberec. "Vzpomínám si na jednu chvíli, kdy jsem měla pocit, že se už dále nepohnu.“ Královna se tak musela během své korunovace zastavit, neboť na možný odpor tření nikdo z poddaných při přípravě ceremoniálu nepomyslel.

Také nošení britské korunovační koruny není žádný med. Královna přiznala, že se během své korunovace nemohla vůbec dívat na zem. S korunou na hlavě se prý člověk nemůže podívat dolů ani se číst například text projevu. „Jinak si člověk může zlomit vaz a koruna spadne dolů," dodala Alžběta s úsměvem.

The new TV programme, The Coronation - set to be broadcast on @BBCone this weekend - tells the incredible story of The Crown Jewels and the ancient ceremony for which they are used.

Klenot, který byl vyroben v roce 1937 totiž tvoří dohromady 2 868 diamantů, 17 safírů, 11 smaragdů a další drahé kameny.

Huge honour to be in conversation with TheQueen about coronation & Regalia for @BBC film 14Jan2018.Told HerMajesty my lifelong study began aged 16 when I made full set of crownjewels out of clay-my ImperialStateCrown hasn't weathered as well as Hers!!

Rozhovor s královnou vedl britský politický komentátor Alastair Bruce. Ten v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že při podobných rozhovorech se královny neptá na přímé otázky, ale spíš to jsou takové jednoslovné komentáře. Podle agentury Reuters jde o velmi vzácné a ojedinělé vyprávění.