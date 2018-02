Klíčové rozhodnutí: německá SPD začíná hlasovat o vstupu do vlády

Více než 450 tisíc členů sociální demokracie (SPD) dnes začne hlasovat o tom, zda má jejich strana vstoupit s konzervativní unií CDU/CSU do vlády vedené kancléřkou Angelou Merkelovou. Sociální demokraté budou moci svůj hlas odevzdat do 2. března, přičemž výsledek by měl být oznámen o dva dny později.

Jak poznamenává německý server Deutsche Welle, dosavadní referenda byla spíše jen formalitou, výsledek tohoto však není jasný a pravděpodobně bude velmi těsný.

Pokud členové sociální demokracie dají koalici zelenou, Německo bude mít po šesti měsících od voleb novou vládu. Pokračování velké koalice, která Německu vládne od roku 2013, prosazuje především úřadující předseda Olaf Scholz a Andrey Nahlesová, která by měla jako řádná předsedkyně v čele strany stanout v dubnu. Nahradit by tak měla Martina Schulze, který koalici s CDU/CSU dojednal a následně z čela strany odstoupil.

Pokud se však sociální demokraté rozhodnou do vlády nevstoupit, výsledkem by pak byly nové volby, případně snaha Angely Merkelové vést menšinovou vládu, což by podle Deutsche Welle vneslo do země spíše nestabilitu.

Proti velké však stojí hlavně Mladí sociální demokraté, jejichž tváří je předseda Kevin Kühnert. "Nová doba potřebuje novou politiku," tvrdí řekl v deníku Süddeutsche Zeitung. "Obroda SPD se buď uskuteční mimo velkou koalici, nebo se neuskuteční vůbec," uvedl dříve na adresu strany.

Před časem například zahájil kampaň, jejímž cílem bylo nalákat do strany co nejvíce odpůrců velké koalice. Hlasovat v referendu budou moci ti, kteří vstoupili do 6. února.

Sociálnědemokratická ministryně pro záležitosti rodiny Katarina Barleyová však věří, že straníci dohodu odsouhlasí. "Obsah této dohody je pozitivní a jiná alternativa rozhodně není nijak skvělá," uvedla.

Sociální demokraté by také podle aktuálního průzkumu společnosti INSA dostali teď ve volbách méně hlasů než protiimigrační a protiislámská Alternativa pro Německo (AfD) – 15,5 procenta, tedy o půl procentního bodu méně.

Konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové pak bude o vstupu do vlády hlasovat 26. února v Berlíně. Zde se očekává schválení jasnou většinou.

Odborníci předpovídají, že SPD koalici však nakonec podpoří, a to zejména díky tomu, že se vyjednavačům za SPD podařilo získat několik vlivných resortů, včetně ministerstva financí.

Sociální demokraté v obdobném referendu hlasovali již v roce 2005, kde vládu s kancléřkou Angelou Merkelovou schválili s velkou rezervou. Koalice tak začala vládnout dva měsíce po volbách. Podobně tomu bylo i v roce 2013, kdy demokraté ratifikovali druhou koalici s Merkelovou. Tehdy se pro vstup do velké koalice vyslovilo téměř 76 procent hlasujících.