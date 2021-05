Boje trvaly 11 dní a vyžádaly si 244 obětí, mezi nimiž je 232 Palestinců a 12 lidí na izraelské straně, přičemž devět jsou Izraelci a tři zahraniční dělníci z Thajska a Indie. Na palestinské straně je podle ministerstva zdravotnictví v Gaze 1600 raněných, mezi mrtvými 66 nezletilých. Izraelská armáda tvrdí, že zabila 225 teroristů. Izrael má zraněných 350.

Armáda rozhodla, že školy a další školní zařízení zatím zůstanou v jižním a středním Izraeli zavřené. Vyzvala také veřejnost k opatrnost kvůli množství raketových střepin ležících v prostoru. Policie také otevřela motoristům silnice v blízkosti Pásma Gazy, jež byly kvůli bojům zavřené. Zprovozněn byl opět hraniční přechod Kerem Šalom, jímž do Pásma Gazy proudí kamiony se zbožím. Na jeho otevření naléhaly především humanitární organizace, které chtějí do zničeného Pásma poslat pomoc.

V obcích na jihu Izraele ale převládá skepse k dohodnutému příměří. "Máme pocit, že jsme tím vším prošli zbytečně. Díky armádě jsem dosáhli úspěchu, ale není tady žádná strategie. Co to je za příměří?" řekl v rozhovoru s izraelskou televizí občan jedné z obcí. V Aškelonu ale mnoho lidí příměří ocenilo, protože mohli po deseti dnech strávených v krytech opět vyjít ven.

Skepse k příměří

Starosta jihoizraelského Sderotu Alon Davidi se připojil k těm, kdo vládu kritizují za předčasné příměří. "Nechápu, proč máme příměří, není k němu žádný důvod. Premiér i vláda měli naši podporu, je tu výsledek, ale nic, co by změnilo rozložení sil. Mám pocit, že nikdo Hamás nechce porazit. Izrael se omezil jenom na nálety a dělostřeleckou palbu, což ale k rozhodujícímu vítězství nestačí," řekl v rozhovoru s rozhlasem Davidi.

Aškelonský starosta Tomer Glam, jehož město bylo pod raketovou palbou téměř denně, vyjádřil rovněž nespokojenost. "Chtěli bychom, aby byl Hamás zničen, ale víme, že se to nestane. Teď je důležité, aby Aškelon dostal to, co vláda slíbila, a aby byl doplněn počet krytů. Zajistím, aby se to stalo," řekl Glam.

Palestinský Hamás a Islámský džihád na Izrael vypálily za 11 dní 4000 raket. Některé doletěly až k Tel Avivu, stovky jich spadly před hranicí a z těch zbylých 90 procent zachytila izraelská protiraketová obrana. Armáda také oznámila, že při svých operacích zničila přes 100 kilometrů tunelů, které používají teroristé k přesunu i skladování zbraní a že mezi 225 zabitými teroristy je 25 velitelů.

Zničeno je množství budov, jež podle izraelského vojska využívalo ozbrojené křídlo Hamásu. Po náletech se zřítilo v Gaze devět výškových domů, v jednom z nich sídlila média a byly v něm redakce agentury AP a televize Al-Džazíra. Mezi zničenou infrastrukturou je deset vládních budov, 11 odborů ministerstva vnitra vlády Hamásu a pět bank.