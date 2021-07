Měla pověst hudební rebelky. Jejím poznávacím znamením byl natupírovaný účes, výrazné oční linky a množství tetování. Netradičním, hluboko posazeným hlasem si britská zpěvačka Amy Winehouse získala miliony fanoušků po celém světě. Její slibně se rozvíjející kariéra ale skončila náhle 23. července před deseti lety. Tehdy byla umělkyně nalezena mrtvá ve svém bytě.

Příčinou smrti mladé zpěvačky byla otrava alkoholem. „Winehousová byla dlouhodobě na alkoholu závislá a tento problém s ní řešilo několik lékařů. Počátkem letošního července dvanáct až třináct dní abstinovala, ovšem několik dní před smrtí začala opětovně pít,“ nastínila po pitvě koronerka Shirley Radcliffe.

Pro média i fanoušky nebyla zpráva o smrti umělkyně vzhledem k jejímu bouřlivému životnímu stylu zase až takovým překvapením. „Držitelka prestižní ceny Grammy byla nechvalně známá svým provokativním chováním na veřejnosti, několika zatčeními a problémy s drogami. Zemřela dva měsíce po propuštění z odvykací kůry a pár týdnů po jejím katastrofálním vystoupením v srbském Bělehradu, kde ji zklamaní fanoušci vypískali,“ napsala po úmrtí Winehousové CNN.

To, co ovšem na smrti černovlasé celebrity mnohé upoutalo a vyděsilo, byl její věk. Winehousová totiž měla v době úmrtí sedmadvacet let. Zařadila se tak do nechvalně proslulého Klubu 27, v angličtině 27 Club. Jde opravdu o vybranou společnost. Členy jsou umělci, jejichž jména se často řadí mezi největší hudební hvězdy. Všichni ovšem zemřeli sedmadvaceti letech. Právě neobvykle velký počet úmrtí v tomto věku vznik klubu inspiroval.

Přežít sedmadvacítku

Dalo by se říct, že mít sedmadvacet let je výhra. Člověk je mladý, na vrcholu sil. V hudebním průmyslu je ale tento věk považovaný spíše za prokletý. Začalo to zhruba před půl stoletím. „Počátkem sedmdesátých let zemřeli v rozmezí pouhých dvou let čtyři hudební vizionáři. Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones a Jimi Hendrix,“ píše magazín Rolling Stone.

Tehdy ještě nikdo o Klubu 27 nemluvil. Smrt čtyř umělců mnohé zaskočila, do spojitosti se jejich úmrtí ale ve velké míře nedávala. Jenže pak přišel rok 1994 a s ním sebevražda frontmana skupiny Nirvana a jedné z největších hvězd rockového nebe konce dvacátého století Kurta Cobaina. „Jeho fanoušci začali ve velkém poukazovat na jeho věk v době úmrtí, sedmadvacet let. A dávali jej do souvislosti se skonem čtveřice hudebních legend v sedmdesátých letech. Když pak v roce 2011 zemřela jako sedmadvacetiletá ještě Amy Winehouse, mýtus Klubu 27 vzrostl,“ uvádí Rolling Stone.

V současnosti Klub 27 zahrnuje téměř osmdesát jmen, přičemž byli do tohoto seznamu zařazeni i umělci, kteří zemřeli i dříve ve dvacátém století.

Říká se, že důvod, proč tolik hudebních či hereckých hvězd umírá ve věku sedmadvacet let, je zahalen tajemstvím. To, že většina lidí ze seznamu zemřela, ale zase v mnoha případech až tak překvapivé nebylo. Žili totiž přesně tak, jak se o životě slavných rockerů mluví – holdovali drogám i alkoholu. Přesně tyto návykové látky totiž stály ze smrtí těch nejzvučnějších jmen.

Mezi nejnovějšími „členy“ Klubu 27 je vnuk Elvise Presleyho, který se loni zastřelil, americký rapper Fredo Santana, jemuž selhalo srdce a zpěvák Kim Jong-huyn z jihokorejské skupiny Shinee, který spáchal sebevraždu.

Nejslavnější členové Klubu 27

Brian Jones

Málokterá skupina v hudební historii si získala srdce tolika příznivců, jako legendární britští The Rolling Stones. V původní sestavě v šedesátých letech byl jedním ze zakládajících členů kapely kytarista Brian Jones. Jenže ještě ve stejném desetiletí, kdy se skupina stávala stále známější, Jonese začaly víc než hudba zajímat drogy a alkohol.

Koncem šedesátých let byl proto z kapely vyhozen. Ani ne měsíc poté se za dodnes nevyjasněných okolností utopil v bazénu. Bylo mu sedmadvacet let. „Mnozí jiní slavní hudebníci té doby byli Jonesovou smrtí silně zasaženi. Jimi Hendrix mu věnoval při vystoupení v americké televizi píseň a Jim Morrison a kapela The Doors mu složili báseň,“ připomíná server People. Paradoxně to byli právě tito dva umělci, kteří do dvou let zemřeli také. Rovněž jako sedmadvacetiletí, což posloužilo pro vytvoření mýtu Klubu 27.

Jimi Hendrix

Málokdo uměl s elektrickou kytarou na pódiu předvést to, co Jimi Hendrix. Dodnes je považován za průkopníka v tomto oboru. Jenže se slávou přišla i záliba v užívání návykových látek. „Poprvé vyzkoušel LSD zhruba v polovině šedesátých let. Často kombinoval drogy s alkoholem a poté se choval násilnicky,“ popsali Hendrixovu závislost v knize Becoming Jimi Hendrix: From Southern Crossroads to Psychedelic London, the Untold Story of a Musical Genius autoři Steven Roby a Brad Schreiber.

Poslední večer prožil Hendrix se svojí přítelkyní v Londýně. Na druhý den dopoledne k němu přivolala záchranku, byl totiž v bezvědomí a nereagoval. „Zemřel ještě před příjezdem do nemocnice. Vzhledem k nejasné příčině smrti bude provedena pitva,“ napsala po Hendrixově smrti agentura Associated Press. Podle toxikologického vyšetření se zjistilo, že sedmadvacetiletý Hendrix byl předávkován barbituráty a zadusil se vlastními zvratky. Zemřel v roce 1970.

Janis Joplin

Zpěvačka a jedna z největších hvězd generace hippies Janis Joplinová byla známá tím, že život vychutnává až do dna. Právě to se ženě, která byla v devadesátých letech uvedená in memoriam do rokenrolové síně slávy, stalo osudným. Zemřela v říjnu 1970. Její mrtvé tělo našel manažer v hotelovém pokoji. Příčinou smrti bylo předávkování, i když se původně v pokoji nenašla žádná narkotika. „Nešlo ale o sebevraždu, její smrt byla nešťastnou náhodou,“ shrnula později zveřejněná pitevní zpráva.

Joplinová ještě ze záhrobí poslala svým věrným fanouškům dárek. „Její poslední studiové album Pearl bylo vydáno v následujícím roce po její smrti,“ uvádí se na oficiálních webových stránkách fanclubu Janis Joplinové. Slavná zpěvačka patří k málo ženám ze seznamu, většinou „členů“ Klubu 27 jsou totiž muži.

Jim Morrison

Hudební svět měl za sebou již úmrtí tří velkých celebrit, Briana Jonese, Jimiho Hendrixe a Janis Joplinové, když se počátkem července 1971 dozvěděl o skonu Jima Morrisona, zpěváka a frontmana skupiny The Doors. Morrison jako sedmadvacetiletý zemřel na selhání srdce. „Řekli mi to v telefonu a já nevěřil. Blbosti jako tuhle jsme slýchali často, třeba že Jim skočil z útesu nebo tak. Takže jsme do Paříže, kde Jim byl, poslali našeho manažera. Řekl, že je to pravda,“ zavzpomínal na Morrisonovo úmrtí kytarista The Doors Robby Krieger.

Vzhledem k předchozím úmrtím hudebních legend a tomu, že nebyla vykonána pitva, se kolem Morrisonovy smrti vynořila řada konspiračních teorií. „Vzhledem k tomu, že v předchozích měsících byl jeho život pod drobnohledem a vyvolával množství kontroverzí, Morrison odjel do Paříže proto, aby opět našel ztracenou životní rovnováhu a psychickou i fyzickou pohodu. Když zemřel a nebyla vykonána pitva, fanoušci požadovali odhalení skutečné příčiny smrti. Někteří věřili tomu, že Morrison svou smrt jen fingoval. Jednou z nejznámějších, ale nikdy nepotvrzených teorií bylo, že ho zabila dávka pochybného heroinu,“ uvádí server Ultimate Classic Rock.

Kurt Cobain

Jednou z největších hvězd hudebního nebe devadesátých let minulého století byla bezpochyby kapela Nirvana. Styl grunge, který představovala, frčel. I když frontman skupiny, Kurt Cobain patřil mezi nejobdivovanější celebrity své doby, bojoval s řadou osobních démonů. Doslova už od dětských let užíval drogy a bojoval se závislostmi.

Krátce před svou smrtí začal mít sebevražedné sklony. Začátkem dubna 1994 se jako sedmadvacetiletý zastřelil ve svém domě. Vedle těla byl nalezen dopis na rozloučenou. „Pro generaci fanoušků Nirvany byla jeho smrt šokující,“ píše CNN. Podle serveru Deseret News se experti vzhledem ke Cobainově oblíbenosti začali obávat, že by jeho sebevražda mohla inspirovat další mladé lidi. To se ale nakonec nikdy nepotvrdilo.

I o Cobainově smrti vzniklo množství konspiračních teorií. Ta nejznámější je, že byl Cobain zavražděn – tvrdilo se totiž, že na zbrani nebyly nalezeny jeho otisky a že měl v krvi tak vysokou hladinu drogy, že by nebyl schopen se sám zastřelit. „Jeho smrt každopádně proslavila takzvaný Klub 27,“ uvádí CNN.