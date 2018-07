Tanky a obrněné vozy? Proruský klub Nočních vlků má na Slovensku zajímavý areál

Londýnský soud odsoudil dvacetiletého britského stoupence Islámského státu Naa'imura Rahmana za přípravu teroristického útoku na britskou premiérku Theresu Mayovou. Nejprve chtěl odpálit výbušninu, aby se dostal do jejího sídla na adrese Downing Street 10, a poté ji v nastalém zmatku zabít pistolí nebo nožem. Od soudu za to dostal 20 let vězení.